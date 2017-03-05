| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街

2017-03-05

〔記者楊金城／新營報導〕二○一七台南藝術節昨天登場，在新營封街舉辦踩街開幕表演，由法國「表演特快車劇團」帶來華麗盛大的《鼓手與娃娃進行曲》，氣氛歡樂。

副市長張政源說，第六年舉辦的台南藝術節，創意更加推陳出新，至五月廿一日推出「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」三大系列戲劇、舞蹈與音樂展演的藝術饗宴。

法國「表演特快車劇團」昨天下午在新營的踩街開幕表演《鼓手與娃娃進行曲》，吸引人潮擠爆新營文化中心前的中正路，爭睹踩街表演，團員擊鼓在街上跳舞前進，一邊和圍觀民眾互動，甚至爬上號誌箱，搞笑動作引來觀眾歡笑聲。

特別的是有三位女團員好像「穿上」一樓高的圓形舞裙高唱舞台劇，十分吸睛，觀眾爭相拍照，打響台南藝術節的第一幕演出。

文化局說，「國際經典」邀請享譽全球的高音美聲天后莎拉．布萊曼首度在台南開唱，「月光女神—莎拉．布萊曼演唱會」三月十一日在市立體育場登場，首度登台的還有日本經典作品《銀河鐵道之夜》，喜愛交響樂的觀眾更不可錯過辛辛那提大眾管弦樂團《好萊塢璀璨之夜》、新加坡re:mix室內樂團《琴影協奏經典》及《超擊狂想—德國擊樂二重奏DoubleBeats》。

「臺灣精湛」有台灣「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來世界首演的《心中有魔鬼》，運用群體特技、雜耍、翻騰、舞蹈、戲劇等多元手法，表現恐懼的暗影，而故事工廠首度打造、集結眾多藝人演出的魔幻愛情音樂劇《千面惡女》，並有爆笑歡樂的《搞笑者們4.0》等。

廣告
  • 法國表演特快車劇團三位女團員穿著一樓高的舞裙在街上高歌，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

    法國表演特快車劇團三位女團員穿著一樓高的舞裙在街上高歌，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
曾是成大電影院 青年館拆了

台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.