〈南部〉台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街
2017-03-05
〔記者楊金城／新營報導〕二○一七台南藝術節昨天登場，在新營封街舉辦踩街開幕表演，由法國「表演特快車劇團」帶來華麗盛大的《鼓手與娃娃進行曲》，氣氛歡樂。
副市長張政源說，第六年舉辦的台南藝術節，創意更加推陳出新，至五月廿一日推出「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」三大系列戲劇、舞蹈與音樂展演的藝術饗宴。
法國「表演特快車劇團」昨天下午在新營的踩街開幕表演《鼓手與娃娃進行曲》，吸引人潮擠爆新營文化中心前的中正路，爭睹踩街表演，團員擊鼓在街上跳舞前進，一邊和圍觀民眾互動，甚至爬上號誌箱，搞笑動作引來觀眾歡笑聲。
特別的是有三位女團員好像「穿上」一樓高的圓形舞裙高唱舞台劇，十分吸睛，觀眾爭相拍照，打響台南藝術節的第一幕演出。
文化局說，「國際經典」邀請享譽全球的高音美聲天后莎拉．布萊曼首度在台南開唱，「月光女神—莎拉．布萊曼演唱會」三月十一日在市立體育場登場，首度登台的還有日本經典作品《銀河鐵道之夜》，喜愛交響樂的觀眾更不可錯過辛辛那提大眾管弦樂團《好萊塢璀璨之夜》、新加坡re:mix室內樂團《琴影協奏經典》及《超擊狂想—德國擊樂二重奏DoubleBeats》。
「臺灣精湛」有台灣「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來世界首演的《心中有魔鬼》，運用群體特技、雜耍、翻騰、舞蹈、戲劇等多元手法，表現恐懼的暗影，而故事工廠首度打造、集結眾多藝人演出的魔幻愛情音樂劇《千面惡女》，並有爆笑歡樂的《搞笑者們4.0》等。
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