〈南部〉《焦點評論》市民決定

2017-03-05

民進黨市長初選戰火激烈，在新科立委王定宇說出：如果認為初任立委就不適合再選市長的觀念就是落伍了，而另位新科立委林俊憲則說出：選賢與能，市民決定的話語後，綠營戰場的最後一塊拼圖幾已完成，最後誰能勝出？真的就取決於市民了。

民進黨下屆市長初選提名，原本就已有葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、顏純左及李俊毅積極部署，昨天幾位已表態者的發言也幾乎都是表明：市民決定。看來各路人馬早已心知肚明，一場大戰已是勢所難免，也的確只能「兄弟登山、各自努力」。

不過有趣的是，昨天王定宇一番話，特別強調目前選民在乎的是做得好不好，而非做得滿不滿，如果還有初任立委不適合去選市長的觀念是「落伍」的想法，果然如此，恐怕未來各項選舉也都將成為一個「新穎」的佈局模式。

猶記得也不過是本屆立委選舉時，民進黨在台南五個立委選區都有才當選議員的人出馬挑戰黨內初選，結果全部敗下陣來，事後諸葛不少人分析輸的原因就是才當選議員就要選立委所致，不過反觀當時在其他直轄市，卻也不乏有議員成功挑戰立委初選提名的例子，因此這種論調是否正確？也是見仁見智。

政治的瞬息萬變也就在於此，二年前初選過關的立委當選人，二年後馬上面臨要不要挑戰市長的考驗，結果如何要由市民決定，而決定的結果，恐怕也會影響接下來的各項選舉模式。（記者唐在馨）