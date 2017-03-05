〈南部〉（台南）賴清德︰絕對保持中立
2017-03-05
葉宜津︰兄弟爬山 各自努力
〔記者洪瑞琴、楊金城、王捷／台南報導〕對於二位新科立委王定宇及林俊憲可能相繼投入民進黨市長初選戰局，現任立委葉宜津昨天表示，兄弟爬山、各自努力」，誰是下屆市長最佳人選？市民作主決定。
顏純左︰未規定不能帶職參選
市黨部主委顏純左表示，黨內人才濟濟，尊重每位參選同志，初選有更多人良性競爭，有助民主選舉，他認為黨中央並未規定不能帶職參選，甚至黨主席都可以參加總統初選，因此沒有問題。
黃偉哲︰不用負面手法不互攻擊
立委黃偉哲則說，黨內初選不可用負面選舉手法，不互相攻擊，只有公平競爭，選後才能整合，團結支持市長提名人，延續綠色執政照顧市民。
陳亭妃︰為市民付出及打拚
立委陳亭妃則說，她從政歷程從議員到立委都是一步一腳印，全力為台南及民進黨付出及打拚，未來也一樣，絕對會不改初衷繼續為市民努力，為台南付出。
對於目前眾多黨籍同志投入下屆市長選舉，台南市長賴清德昨天則說，目前民調哪位民調跑在最前面、哪位緊追在後面、哪位要再努力，他當然都知道，但一樣都祝福他們再接再厲，他與市府絕對保持中立，而有意參選的選將也都支持賴清德中立立場，都不約而同說，市政推動需要大家共同努力合作。
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