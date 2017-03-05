〈南部〉（台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
王定宇︰初任做滿觀念落伍
〔記者楊金城、洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕台南市下屆市長選舉綠營內部戰火揚，新科立委王定宇昨天表示三月底會宣佈參選動向，但也說出「如果還有初任立委沒做滿不適合再選市長的觀念，就是落伍了」的話語，是否參選？答案已是呼之欲出。
林俊憲︰台南市民決定未來
無獨有偶，原本動作不大的新科立委林俊憲，最近街頭也出現與議員合照的看板，他昨天表示，與議員合立看板是中央與地方服務的結合，但是否參選仍需廣徵意見，很多人對自己有期待，但關於市長選舉，最重要的本質還是選賢與能，不同的市長人選將提出不同的台南發展路線，而市民比較希望台南是什麼樣的未來，可以 從不同政治人物擘畫的方向來挑選。「未來就看台南市民如何決定！」
李俊毅︰不該呷一碗看一碗
但民進黨中央黨部副秘書長李俊毅昨天則砲轟，現任立委不宜再爭市長，既然當初承諾選民，就應該做好做滿，不該「呷一碗、看一碗（台語）」，占了立委的缺又要選市長，嚴重傷害民進黨的政黨形象，他並說，除了道德面上，政治人物自己要信守對選民的承諾；法律面來說，黨中央也應在提名制度上規範，「現任立委應考慮排除」，展現政黨對人民的誠信。
為爭取民進黨下屆台南市長提名，目前民進黨台南市現任立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、台南市黨部主委顏純左及李俊毅都早已在南市各地豎立看板、明的暗的部署走訪地方爭取支持，王定宇之前未表態，加上第一次才選上立委，原未被各方列為假想敵，但半年來動作加大。
王定宇說，有支持者勸進他參選市長初選提名，也有聲音質疑他第一次擔任立委就進取市長不妥，他都聽到了，不過綠營支持者向來支持有能力做好市政者，不在乎第一次擔任立委就競選市長，一般選民也大多沒有這觀念，在乎的是有沒有能力解決城鄉差距、發展地方，如果還有初任立委沒做滿不適合再選市長的觀念，就是落伍了。
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標題：〈南部〉（台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
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