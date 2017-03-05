〈南部〉氣爆東南客運車損 市府判賠64萬

2017-03-05

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕發生在二○一四年的七三一高雄氣爆事件，儘管災區早已完成重建，但餘波盪漾，東南客運公司一部客運車也在氣爆案中毀損，提告國賠向高雄市政府求償，高雄地院一審近日判市府敗訴，應賠六十四萬四千餘元，可上訴。

高雄市政府表示，需等收到判決書後，才能進一步了解、討論後續。

二○一四年七月三十一日的高雄氣爆事件，造成三十二人罹難、三百多人輕重傷，連同大小財損共三千多人受災，多數受災戶透過市府對李長榮化工等代位興訟求償，不過，仍有十五人對市府提告國賠，法院去年陸續判市府敗訴。

其中，楊姓災民因汽車毀損提告求償十萬元，高雄簡易庭判賠四萬元，市府上訴後高雄地院認為上訴無理由，判市府敗訴定讞，成為首宗確定案件。

高雄市政府在氣爆事件中雖主張禍首是李長榮化工，並要受災戶簽署代位興訟求償。不過，高雄地院認定，氣爆發生原因是包覆在排水箱涵內的四吋管線，因長年懸空鏽蝕破損，管內的液態丙烯外洩導致；排水箱涵為公共設施，本不應包覆管線，市府設施有問題，在相關公共工程設施管理有欠缺，應負責國賠。

而東南客運公司因氣爆發生時，一部客運車受損，修理花六十幾萬元，加上營業損失，去年也向市府提告求償一百五十幾萬元，但高雄地院近日審結，認定東南客運案發後有調度其他車輛支援，無法證明有營業損失，只判市府應賠東南客運六十四萬四千多元的修車費用。