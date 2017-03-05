| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉氣爆東南客運車損 市府判賠64萬

2017-03-05

〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕發生在二○一四年的七三一高雄氣爆事件，儘管災區早已完成重建，但餘波盪漾，東南客運公司一部客運車也在氣爆案中毀損，提告國賠向高雄市政府求償，高雄地院一審近日判市府敗訴，應賠六十四萬四千餘元，可上訴。

高雄市政府表示，需等收到判決書後，才能進一步了解、討論後續。

二○一四年七月三十一日的高雄氣爆事件，造成三十二人罹難、三百多人輕重傷，連同大小財損共三千多人受災，多數受災戶透過市府對李長榮化工等代位興訟求償，不過，仍有十五人對市府提告國賠，法院去年陸續判市府敗訴。

其中，楊姓災民因汽車毀損提告求償十萬元，高雄簡易庭判賠四萬元，市府上訴後高雄地院認為上訴無理由，判市府敗訴定讞，成為首宗確定案件。

高雄市政府在氣爆事件中雖主張禍首是李長榮化工，並要受災戶簽署代位興訟求償。不過，高雄地院認定，氣爆發生原因是包覆在排水箱涵內的四吋管線，因長年懸空鏽蝕破損，管內的液態丙烯外洩導致；排水箱涵為公共設施，本不應包覆管線，市府設施有問題，在相關公共工程設施管理有欠缺，應負責國賠。

而東南客運公司因氣爆發生時，一部客運車受損，修理花六十幾萬元，加上營業損失，去年也向市府提告求償一百五十幾萬元，但高雄地院近日審結，認定東南客運案發後有調度其他車輛支援，無法證明有營業損失，只判市府應賠東南客運六十四萬四千多元的修車費用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
曾是成大電影院 青年館拆了

台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉氣爆東南客運車損 市府判賠64萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.