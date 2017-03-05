〈南部〉氣爆東南客運車損 市府判賠64萬
2017-03-05
〔記者黃建華、王榮祥／高雄報導〕發生在二○一四年的七三一高雄氣爆事件，儘管災區早已完成重建，但餘波盪漾，東南客運公司一部客運車也在氣爆案中毀損，提告國賠向高雄市政府求償，高雄地院一審近日判市府敗訴，應賠六十四萬四千餘元，可上訴。
高雄市政府表示，需等收到判決書後，才能進一步了解、討論後續。
二○一四年七月三十一日的高雄氣爆事件，造成三十二人罹難、三百多人輕重傷，連同大小財損共三千多人受災，多數受災戶透過市府對李長榮化工等代位興訟求償，不過，仍有十五人對市府提告國賠，法院去年陸續判市府敗訴。
其中，楊姓災民因汽車毀損提告求償十萬元，高雄簡易庭判賠四萬元，市府上訴後高雄地院認為上訴無理由，判市府敗訴定讞，成為首宗確定案件。
高雄市政府在氣爆事件中雖主張禍首是李長榮化工，並要受災戶簽署代位興訟求償。不過，高雄地院認定，氣爆發生原因是包覆在排水箱涵內的四吋管線，因長年懸空鏽蝕破損，管內的液態丙烯外洩導致；排水箱涵為公共設施，本不應包覆管線，市府設施有問題，在相關公共工程設施管理有欠缺，應負責國賠。
而東南客運公司因氣爆發生時，一部客運車受損，修理花六十幾萬元，加上營業損失，去年也向市府提告求償一百五十幾萬元，但高雄地院近日審結，認定東南客運案發後有調度其他車輛支援，無法證明有營業損失，只判市府應賠東南客運六十四萬四千多元的修車費用。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
曾是成大電影院 青年館拆了
台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在…
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 李毓芬完美變身 張睿家濺血
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- 護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 馮平／路
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 眾叛親離 費雍號召示威挽頹勢
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉氣爆東南客運車損 市府判賠64萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分