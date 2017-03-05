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〈南部〉禽流感重創 小本雞農業績掉3成

2017-03-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕禽流感重創小本雞農商機，半個月來僅獲兩筆訂單，業績滑落三成。

高雄市雞農唐龍勝估計，台北環南市場雞的批發價每台斤從四十五元跌至三十五元，每隻成雞約五 斤重，「一場雞估算兩萬隻，損失超過百萬元，小本雞農損失慘重。」

儘管土雞價格直落，高雄市政府昨天下午於農十六森林公園舉辦特賣，唐龍勝自費煮養生百菇雞湯招待，「半小時內，七百份雞湯喝光光」，顯見民眾並非懼怕禽流感，而是消費信心沒回來。

養雞業者普遍認為，政府實施禁宰令導致土雞、烏骨雞價格直落，卻不影響大廠白雞價格，卜蜂等大廠於室內封閉電宰，急速冷凍後供應給速食業者，不受禁運移動影響，禽流感以來股價仍漲，倒是小雞農供應大眾市場，價格被打趴。

唐龍勝說，如大雞沒解套，價格續降到每台斤三十元，全台雞損兩億元跑不掉。雞農分析，造成雞價直落原因在於全台每週有二百二十萬隻雞上市，禁宰一週，隔週又有新雞變成四百四十萬隻，「量多價跌，預估雞價還會滑落。」

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  • 雞農自費招待養生百菇雞湯，7百份雞湯於半小時內發完。（記者黃旭磊攝）

    雞農自費招待養生百菇雞湯，7百份雞湯於半小時內發完。（記者黃旭磊攝）

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