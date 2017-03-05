〈南部〉《觀察筆記》權力的美麗與哀愁
2017-03-05
高雄農田水利會長補選登場，恩怨的羅網再度灑開。
這是一個為農民服務的奇特機關，與農會的會員同質性高，在市區的精華地段鬧區有很多水利地和畸零地，邊際效益相當大，會操作的會長可以造福，這是水利會的璧玉。
剛落幕的農會選戰，縱橫交錯的人際網絡，繃緊民進黨市長初選的樁腳神經，塑造敏感的跨黨派合作鋪陳通往市長殿堂的想像空間。
水利會長的補選單純多了，可是會不會官派的話題一直跟隨會長政治實力強弱而討論聲音有大小。這一次的逐鹿者，有人幫忙引弓射箭，有人吆喝圍獵。
「秦失其鹿，天下共逐之。」鹿，是天下人的抑或有特定人的？
話題多圍繞在此，魚幫水，水幫魚，那麼多魚都希望躍龍門，水要幫誰呢？恩怨也一個結一個結地打上了。
前任會長的政治眼界因為這一個職位開闊，揮手風雷響動，喊水結凍，雖門庭若市，卻煩憂纏身。
選勢正在發展，敢伸手的，好漢！（資深記者黃明裕）
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