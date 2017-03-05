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〈南部〉內門宋江陣《 妖怪手表》創意吸睛

2017-03-05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年邁入第十二屆的武林盛會「高雄內門宋江陣」，昨天在內門南海紫竹寺熱鬧登場，來自全台七所高中、大專院校學生進行創意宋江陣頭大賽初賽，角逐王者之璽，首先登場競賽的田中高中，武技搭配日本超夯動畫《妖怪手表》主題曲，創意表演博得滿堂彩。

七高中、大專院校學生比賽

「二○一七內門宋江陣」活動上午在高市副市長史哲、茂管處長簡慶發及內門南海紫竹寺主委胡森焜等人共同敲鑼，活動自即日起至本月十四日止，一連十一天，除了由地方各文武陣頭帶來的藝陣表演外，來自全台七所高中、大專院校學生進行創意宋江陣頭大賽初賽，角逐王者之璽及百萬冠軍獎金。

觀光局長曾姿雯說，今年宋江陣周邊活動包含「宋江真體驗—文武藝陣展」、「宋江好貨色—文創商品及地方農特產品展售」、「宋江拚體力—羅漢門迎佛祖遶境及攝影比賽」、「宋江深旅遊—免費文史導覽及觀星露營趣」、「宋江享料理—總舖師辦桌美食及一人一百五十元獨享羅漢餐」等。

此外，最令遊客讚賞的「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」，已衛冕兩年的台南大學，今年將挑戰三連霸，台南大學是否能再次奪得百萬冠軍獎金，成為繼實踐大學、台灣戲曲學院之後，三連霸將第三代「王者之璽」永久留存，值得期待。

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  • 內門宋江陣系列活動起跑，創意料理和陣頭表演吸引遊客前往。（記者黃佳琳攝）

    內門宋江陣系列活動起跑，創意料理和陣頭表演吸引遊客前往。（記者黃佳琳攝）

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