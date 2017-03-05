| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉「純」志工掃街 店家熱情送餐飲

2017-03-05

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山鎮民張晉榮與女兒張寓舒首度嘗試以不領津貼、便當及服務時數為前提，號召「純」志工到關山掃街、關懷獨老，預定需求人數三十人，結果只來了十六人，面對這種結果，召集人張寓舒說，比預期的好，大家認真、做得開心最重要。

就讀台東女中的張寓舒，從小跟著當志工已三十一年的父親張晉榮奔走各地服務，發現現在許多國、高中生，甚至社會青年習慣在志工服務時，接受主辦單位提供的飲水、便當，甚至是微薄津貼、服務時數，忽略自願服務的本質，決定辦一場「純志工」服務。

透過私人臉書及社團號召，昨天總共來了十六人，有六人來自台東市，最小的年紀只有兩歲半，陪著嬤嬤、哥哥一起來，「純志工」們上午八時從關山火車站開始掃街，「想不到連鎖磚縫裡藏了這麼多菸蒂。」來自台東市新生國中一年級志工郭冠志說，大家都是為服務而來，做得好開心。

關山工商三年級學生蘇品禾說，是住在綠島的母親看到PO文問其意見，心想沒事就來參加，本想號召同學一起加入，無奈假日大家忙於打工，只好獨自一人報名純志工。

短短一小時，一行人已撿了七袋垃圾，隨後再到三位獨居老人家中，和長輩話家常，並送上生活物資，沿途經過關山鎮主要街道，有愛心店家得知活動初衷後，免費送上茶飲、麵線及中餐。

發起人張晉榮說，雖然不斷婉拒店家好意，店家堅持要給來當「純志工」的學生們一些回饋，讓這場純志工掃街、關懷獨老活動更加溫馨。

廣告
  • 短短一小時，純志工們撿了七袋垃圾。（記者王秀亭攝）

    短短一小時，純志工們撿了七袋垃圾。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
曾是成大電影院 青年館拆了

台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉「純」志工掃街 店家熱情送餐飲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.