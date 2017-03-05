〈南部〉「純」志工掃街 店家熱情送餐飲

2017-03-05

〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山鎮民張晉榮與女兒張寓舒首度嘗試以不領津貼、便當及服務時數為前提，號召「純」志工到關山掃街、關懷獨老，預定需求人數三十人，結果只來了十六人，面對這種結果，召集人張寓舒說，比預期的好，大家認真、做得開心最重要。

就讀台東女中的張寓舒，從小跟著當志工已三十一年的父親張晉榮奔走各地服務，發現現在許多國、高中生，甚至社會青年習慣在志工服務時，接受主辦單位提供的飲水、便當，甚至是微薄津貼、服務時數，忽略自願服務的本質，決定辦一場「純志工」服務。

透過私人臉書及社團號召，昨天總共來了十六人，有六人來自台東市，最小的年紀只有兩歲半，陪著嬤嬤、哥哥一起來，「純志工」們上午八時從關山火車站開始掃街，「想不到連鎖磚縫裡藏了這麼多菸蒂。」來自台東市新生國中一年級志工郭冠志說，大家都是為服務而來，做得好開心。

關山工商三年級學生蘇品禾說，是住在綠島的母親看到PO文問其意見，心想沒事就來參加，本想號召同學一起加入，無奈假日大家忙於打工，只好獨自一人報名純志工。

短短一小時，一行人已撿了七袋垃圾，隨後再到三位獨居老人家中，和長輩話家常，並送上生活物資，沿途經過關山鎮主要街道，有愛心店家得知活動初衷後，免費送上茶飲、麵線及中餐。

發起人張晉榮說，雖然不斷婉拒店家好意，店家堅持要給來當「純志工」的學生們一些回饋，讓這場純志工掃街、關懷獨老活動更加溫馨。