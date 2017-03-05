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〈南部〉市民愛耕種 屏市闢第二農場

2017-03-05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公所開辦的「大主鋤農場」，圓了許多市民「耕一畝田」的夢想，因第一農場耕地有限，排隊租地的民眾相當多，市公所為此向台糖租地開闢第二農場，昨天開始啟用，市公所籲請承租戶確實遵守耕作規定，以免被收回租地。

屏東市公所七年多前向台糖承租屏東市郊忠孝路旁一塊將近五公頃農地作為「大主鋤農場」，分割成近五百塊各二十坪大小租地，開放給市民承租體驗當農夫的樂趣，很快就被承租一空，排隊候租人數超過三百人，為解決市民租地耕種需求，市公所在屏東二代加工出口區旁承租一塊三．一公頃的台糖農地，開闢第二農場。

市公所表示，新啟用的大主鋤二場規劃為二六二個耕作單位，一年租金二千元，耕地內禁止搭棚架，請承租戶遵守規定，公所將派員加強清查，若有租而不耕閒置租地情形，將收回承租權。

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  • 屏東市大主鋤2場共262個耕作單位，年租金2千元，禁止搭設棚架，市公所籲請承租戶遵守規定，以免被收回承租權。  （記者李立法攝）

    屏東市大主鋤2場共262個耕作單位，年租金2千元，禁止搭設棚架，市公所籲請承租戶遵守規定，以免被收回承租權。  （記者李立法攝）

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