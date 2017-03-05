〈南部〉興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費

2017-03-05

〔記者陳彥廷、吳欣恬／屏東報導〕遭緬甸軍艦開槍查扣的琉球籍「興川吉」號漁船，經罰款一萬美元後於昨晨獲釋，船長蔡瑞賢的姪子蔡世孝認為是變相的「保護費」，抨擊緬甸過於蠻橫。

船長蔡瑞賢自述，「興」號一月二十五日返回有漁業合作協議的緬甸高當港口時，遭緬甸軍艦開槍嚇阻，「興」號被帶到港區外停泊，五天後，「興」被緬甸官方駛入港內，全船十名船員則由緬甸軍艦載送入港。

「興」號被扣三十八天來，人員未捆綁但行動受限，台籍代理商透過琉球區漁會表示，緬甸官方是以「興」號越界捕漁為由扣押，但「興」號核准與緬甸漁業合作，可進入緬甸水域，緬甸漁業部雖接受這樣的說法，但海軍卻不認同，最後議處一萬美元罰款。

船長姪子蔡世孝不滿表示，「又沒犯法為何扣留這麼久」，連船上用油都被緬甸官方強行抽走，罰款一萬美元更是變相的「保護費」。

漁業署副署長黃鴻燕表示，「興川吉號」是否有違規情事還要再了解，將要求代理商提交報告說明，釐清之前不便對外透露，至於繳交的一萬美元究竟是罰鍰還是保釋金，也尚待釐清，兩者意義有很大不同，保釋金是待案情釐清後有機會退回，罰金就是認定有違規情事。