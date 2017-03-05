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〈南部〉台東農會選舉激烈 7理監事結盟

2017-03-05

〔記者張存薇／台東報導〕基層農會理事長選舉、總幹事候聘將於本週陸續底定，台東縣多數基層農會選情穩定，目前僅太麻里地區農會總幹事候聘人三強鼎立，結果難預測，而台東地區農會也因反對派持續「挖牆腳」，六位理事、一位監事昨天到關聖帝君前上香祈福，宣告同心力挺現任總幹事李建通。

台東縣共八個基層農會，包括鹿野地區、長濱鄉、成功鎮、東河鄉農會選情單純，均可望由現任總幹事順利連任，池上鄉也預計由農會員工接棒擔任總幹事，關山鎮農會兩派競爭，九位理事中各取得五、四席，結果也大致底定，而太麻里地區農會三位農會員工均登記總幹事候聘，日前理事選舉揭曉，九位理事中有四位原住民籍，成為關鍵變數，最後總幹事到底誰出任，八日揭曉。

至於台東地區農會會員人數超過七千人，是台東縣最大的基層農會，也因為持續有派系糾葛，連續好幾屆選舉也都紛紛擾擾。

現任總幹事李建通這次爭取第三任，雖然從會員代表、小組長到理、監事選舉都全面領先，但反對派持續串連，也試圖「挖牆腳」，力爭翻盤機會。

理事之一的楊招信指出，基層農友均認同李建通為農民打拚，因此與楊才松、李家澤、王景昌、莊政雄、呂東發六位理事、監事陳宗誠一起到卑南鄉文衡殿祈福，希望保祐農會順利運作，並在關聖帝君前宣示全力支持李建通。

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  • 東區農理事、監事到文衡殿參拜，表示力挺總幹事李建通（左二）。 （記者張存薇攝）

    東區農理事、監事到文衡殿參拜，表示力挺總幹事李建通（左二）。 （記者張存薇攝）

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