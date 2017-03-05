〈南部〉台糖爭取緩遷六塊厝豬場 屏縣府拒絕

2017-03-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台糖屏東六塊厝養豬場水權到二月底截止，但尚未完成搬遷作業，屏東縣政府聯合稽查小組昨再度入廠稽查，場方以一千五百多頭母豬懷孕搬遷恐造成流產為由，爭取五個月緩衝期，但縣府不為所動，限期一個月清場。

居民怒批台糖以拖待變

地方居民怒批，地方要求台糖遷廠不是一天兩天的事，卻感受不到台糖解決問題的積極態度，企圖「以拖待變」。

環保局稽查科長伍展沛說，縣府多次要求台糖改善六塊厝養豬場環境，但進度總是不如預期，去年縣府發文給台糖，停水權並非臨時動議，透過聯合稽查作業，要讓台糖高層正視縣府的執行決心。

水利處行政科長張嘉宏表示，台糖六塊厝場內蓄水池容量為七百噸，依該場用水量約可再使用一個半月，稽查人員從水錶數值，查看場方是否有偷抽水行為，將持續稽查。

場方︰千餘母豬恐流產

場方表示，台糖豬有調節豬價功能，該場近年花費兩、三千萬元添購沼氣發電、污水改善設備，但縣府卻讓這些投資付諸流水，場內二十多名臨時員工面臨失業，母豬、仔豬搬運也將面臨高死亡風險。

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場初步將買水因應，並陸續把豬隻移往屏東其他畜牧場，並向縣府提出訴願，爭取延後清場，避開豬隻死亡高峰期，台糖也會協助場內員工到台糖其他單位任職，目前台糖豬隻供應量約佔全台百分之五，對整體豬價影響不大。