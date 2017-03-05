〈台北都會〉陽明山櫻花燦爛 估本週更美
2017-03-05
〔記者黃建豪／台北報導〕北市府昨舉辦陽明山花季嘉年華踩街活動，不少民眾趁著好天氣上山同歡，順道賞山櫻花，花鐘廣場人山人海。雖然山上花況不錯，但今年花期延後時間，全盛期恐比原先預估的時間再晚個兩週，陽明公園噴水池旁的昭和櫻開花率超過五成，遊客中心旁的吉野櫻也已含苞待放，若天氣良好，本週將是今年花季的最佳賞花期。
八重櫻五成開 吉野櫻多含苞
今年因受暖冬影響，櫻花花期延後且花況不佳，原預估二二八連假期間山櫻花將盛開，卻因鋒面等因素，至今只有八重櫻和部分昭和櫻報到。花卉試驗中心表示，做為最主要賞花景點的陽明公園，整體櫻花開花率約五成，當前以八重櫻居多。
實際走訪可見，陽明公園噴水池周邊的五十三株昭和櫻，開花率已將近五成，水濂洞與花鐘廣場的八重櫻盛開，遊客中心旁的吉野櫻雖只有幾株開有零星花朵，但多數花苞已見紅，趁著週末好天氣，昨上山賞花人潮明顯增加，建議有賞花意願的民眾要保握好時機。
公園處處長黃立遠表示，自花季開始迄今平均假日約有四萬多人次，平日也有兩萬多人次上山，預計今年花季（二月十日至三月十九日）也能上看百萬人次參與。
另外，陽明山海芋季將於三月二十四日登場，想漫步竹子湖特有的溪畔步道，穿梭海芋田間的民眾，可盡早做安排。
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