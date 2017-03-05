〈台北都會〉杜鵑花季不見花 遊客批掉漆

2017-03-05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北杜鵑花季開跑昨遇上首個週末，台北市觀光傳播局在公館自來水園區規劃一場「春天的復古派對」，樂團開唱、婚紗走秀炒熱氣氛，但自來水園區種植的三千株杜鵑卻不見開花，讓攜家帶眷的遊客大失所望，有人自嘲「沒杜鵑，櫻花嘛賀啦！」直呼市府第一次辦杜鵑花季，實在好「掉漆」。

對此，管理園區的台北自來水事業處說，園內杜鵑品種分成平戶、細葉，總共有三千株，其中細葉品種是今年新種，但因氣候打亂花期，確實沒開，僅有少數從新北金山區「借」來的杜鵑開花，預計本月底杜鵑才會盛開。

北市府與歷史廿年的台大杜鵑花節合作，砸兩百多萬元首辦台北杜鵑花季，為期一個月，期間規劃一系列活動，包括音樂節、在地導覽、講座與市集等。

昨為天氣晴朗、舒適宜人的週末，公館自來水園區登場的「春天的復古派對」吸引上千人，園區擠滿賞花人潮，但杜鵑花苞緊閉，不見盛開的艷麗花朵，只有綠油油的葉子，讓遊客傻眼，大喊「根本沒花」，因此轉而賞櫻拍照。

觀傳局副局長陳譽馨說，據公園處研判，三月中旬過後才會陸續盛開，自來水園區配合杜鵑花季，本月十一、十八日連兩個週六不收門票，皆開放免費入園賞花。

陳譽馨說，杜鵑花季重頭戲便是十八日的野餐音樂會，明早八點報名，可兌換野餐券，限量五百張；本週有台大杜鵑花節接力登場，花季首場導覽活動「春遊大安．走讀溫羅汀」也在昨天舉行，每週末都有各式導覽活動。