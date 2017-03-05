〈台北都會〉《都更戶遭強拆》柯強調合法 屋主：不知誰能救我們
〔記者沈佩瑤、劉婉君、郭安家／綜合報導〕長安西路一七七巷都市更新案不同意戶張先生，前天與實施者欣偉傑建設赴台北市都更處協商，返家後房屋竟遭偷拆；市長柯文哲昨於台南受訪強調，市府「一定是在合法的原則下做這些」，但會再檢討現存ＳＯＰ（標準作業流程）。張先生昨則守在現場，不僅退回建商送上的廿五萬元安置費，談到市長的說法，他更嘆：「已經不知道誰能來救我們了。」
都更處：建商已有拆照
張先生質疑都更處是拆屋幫兇，都更處總工程司張立立則澄清，當時請雙方到場，只是想讓大家有交集，對建商拆屋「市政府完全不知情」，由於欣偉傑已申請到拆照，前天拆屋動作未違反「建築法」。
市長：會再檢討ＳＯＰ
都發局被指責事過廿四小時未前往關心，柯文哲表示，都更是一定要做的，過程中如何保障民眾權利是一個問題，因此市府有都更ＳＯＰ，按照規則做，他已要求都發局說明清楚，減少外界疑慮，「台北市政府一定是在合法的原則之下做這些。」柯坦言，也許過程有些爭議，但市府核發拆照，按程序走，市府於每個事件都在檢討有沒有現存的ＳＯＰ需要被改，回去會再檢討。
屋主：都更利益大於人命
但對此，張先生說，都更利益大於人命，他不滿事後北市府不聞不問，現在市長說這種話，「已經不知道誰能來救我們了。」
昨強拆第二天，都更基地已被圍籬封鎖，張先生只來得及搶救部分家當，他的朋友在附近旅館訂房供他梳洗休息，但張先生說會跟朋友輪班守在遭拆的房屋旁，以免建商趁他們不注意時再度施工。
昨上午欣偉傑建設代表李程凱說，是他下指令拆房屋結構，他已受到總公司責難，他願意承擔，並送上廿五萬元安置費。李表示，由於結構技師認為房屋有安全疑慮，所以會先解決此事（拆光房子），並賠償張先生一切損失；但接著又指控張先生要一億多元，非常不合理也不可取。
張先生說，李程凱只是建商的人頭，昨天送錢又不知道要搞什麼手段，他已退回款項。他坦言，原本也在相關行業工作，半年前建商拆屋頻繁，他選擇離職在家跟建商對話，所以對於建商開出價格，他很清楚不合理，甚至比周邊地區價格少一半；但建商對外說他「獅子大開口」，刻意隱瞞雙方協商多次，他於去年八月同意降價至八千八百萬元，建商又利用協調空檔偷拆房子，他無法再相信建商。
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