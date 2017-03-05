〈台北都會〉北市Open Green3年有成 3基地獲獎

2017-03-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都更處二○一四年起推動「Open Green 打開綠生活—台北生活空間改造計畫」，鼓勵有意自主改善生活環境品質的社群與社區提案，藉由不同社群網絡的串聯以及整合，讓社區生活環境更為宜居舒適；今年的成果展則於昨天在文山區明星社區生態館登場，除展出廿個改造生活空間的實例，同時舉辦「第一屆Open Green大賞」頒獎典禮，分享台北社區自主創造的美好小角落。

「第一屆Open Green大賞」從歷年廿二處基地中，遴選出三處在補助結束後，仍自主營運、持續和社區互動的優質空間，分別為中正區東門里的打造菜圃建立鄰里關係的「紹興菜依鄰」、大安區錦安里的「公園綠地改造大作戰」及大安區古風里關懷長者的「危牆倒下吧！龍泉宿舍開門計畫」。