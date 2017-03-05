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〈台北都會〉豪宅江南市場存廢 最慢6月決定

2017-03-05

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府改建傳統市場，其中中崙市場與江南市場於郝市府時期以ＢＯＴ方式招標，為傳統市場與旅館結合的全台首例，看似豪宅的建築外型大致完成。但江南市場周邊超市林立，還有內湖七三七巷市場，就連台北市市場處都認為，江南市場傳統商機已經消失，正評估還有無保留傳統市場的必要，最晚今年六月前就會決定。

位於內湖區江南街的江南市場因被鑑定為海砂屋，於二○○七年拆除，隔兩年由甲山林建設公司以一千六百萬元權利金標下，使用年限五十年，設計為地下三層、地上九層的旅館型市場，一樓為傳統市場，規劃由三十六間原攤販進駐、二樓為美食區，三至九層則為旅館。市場原訂去年底開幕，卻因內部攤商進場問題卡關。

權利金過低 將擬浮動機制

不過，此案爭議連連，市場附屬設施曾由一般事務所變更為一般旅館業，權利金卻仍只有一千六百萬元，去年曾被市議員質疑過低。市場處則表示，一千六百萬元屬於開發權利金，待旅館實際營運後，會再研擬額外的浮動權利金，但比例和計算公式內部還沒開會確定。

市場處官員說，江南市場在拆除改建前早就生意清淡，二○○五年市府就評估「沒有繼續營業必要」，但攤商堅持要經營。該官員也坦言，江南市場的一樓傳統市場無法即早重新開幕的原因是原有三十六家攤商中，已有三分之二不願經營，只等著改建後將攤位轉租。

記者走訪市場周邊店家，陳姓豬肉攤販也說，江南市場十年前就不在了，沒有這個市場早就沒差，裡面的攤商也大多年紀大了，平均七、八十歲，只想把攤位租人。

周邊機能佳 商機已經消失

市場處表示，江南市場周邊機能佳，傳統市場商機已經消失，內部確實正在評估還需不需要市場部分，但依照零售市場管理條例，攤商與政府間訂有行政契約，市府必須安置攤商，不論要保留市場，還是不需要市場後一、二樓空間如何安排，都得和攤商討論，但評估和配套措施還未出爐，現在還沒走到這一步。

市場處主秘王夢龍說，現在不確定因素太多，只是市府高層已經交代，最晚在世界大學運動會舉辦以前，也就是六月得搞定。

至於和江南市場同樣屬於旅館型市場的中崙市場部分，王夢龍說，中崙市場的問題不大，只剩攤商安排細節還沒確定，大約今年四月到六月間可以開幕。

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  • 江南市場為傳統市場與旅館結合的特殊案例，但不僅市場功能已遭取代，連整合攤商進場也遇到問題。（記者黃建豪攝）

    江南市場為傳統市場與旅館結合的特殊案例，但不僅市場功能已遭取代，連整合攤商進場也遇到問題。（記者黃建豪攝）

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