〈台北都會〉最佳女運動員獎 許淑淨獲選
2017-03-05
〔記者葉冠妤／新北報導〕全國青年盃舉重錦標賽暨二○一七世大運舉重測試賽昨於淡江大學體育館舉行，奧運舉重雙金選手許淑淨獲頒國際舉重總會（ＩＷＦ）最佳女運動員獎，她受訪時開心地說，第一次拿到「舉重槓鈴」造型獎座，對於能高票獲獎感到訝異，接下來將全力準備迎戰八月的世大運。
許淑淨身為台灣史上首位奪奧運雙金的選手，因正處調整期，昨未參加測試賽，在開幕式上，從國際舉重總會名譽第一副會長、全國體育運動總會長張朝國手中，接下最佳女舉者的獎座；世界大學運動總會（ＦＩＳＵ）舉重競賽項目技術委員Aniko表示，先前許淑淨在世界舉重雜誌舉辦的網路投票中，以超過兩千票最高票獲得「二○一五最佳女舉者」，但當時未舉行頒獎典禮，昨特別選在世大運測試賽頒獎給許淑淨。
許淑淨說，當初覺得別的國家比台灣大，他國選手應能輕易勝出，沒想到卻是她獲得最高票，相當驚訝也很開心。
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