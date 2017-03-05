| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉海上倒漆？ 海研二號：做中和處理

2017-03-05

〔記者林欣漢／基隆報導〕網友發現，國立海洋大學研究船「海研二號」人員，疑似將油漆往海上倒，恐有污染海洋生態之虞；對此，海大表示，維修時有油漬流出，才會以中性化油劑中和處理，但並不會污染環境，民眾誤會了。

張姓網友前天在臉書專頁貼出照片，指「海研二號」人員將整桶油漆往海上倒，「身為台灣最專業的海上研究單位，竟然做這種事，真的沒救了」，引發網友議論。

對此，海大昨天表示，「海研二號」在進行絞盤機維修時滑油溢出，由於船隻晃動使部分油漬流至船邊，研究船人員發現後，立即使用對海洋沒有污染及影響的化油劑處理，因化油劑與油作用產生白色泡沫，才會引起民眾誤會。

基隆市政府產業發展處漁業行政科科長何惠玫說，化油劑屬於中性，用來中和油污，不會造成海洋污染，但若滑油溢出流到海面，可依「漁港法」處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

廣告
  • 海大以中性化油劑中和處理油漬，民眾以為是油漆。 （民眾提供）

    海大以中性化油劑中和處理油漬，民眾以為是油漆。 （民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
杜鵑花季不見花 遊客批掉漆

台北杜鵑花季開跑昨遇上首個週末，台北市觀光傳播局在公館自來水園區規劃一場「春天的復古派對」，樂團開唱、婚紗走秀炒熱氣氛，但自來水園區種植的三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉海上倒漆？ 海研二號：做中和處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.