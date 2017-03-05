〈台北都會〉海上倒漆？ 海研二號：做中和處理

2017-03-05

〔記者林欣漢／基隆報導〕網友發現，國立海洋大學研究船「海研二號」人員，疑似將油漆往海上倒，恐有污染海洋生態之虞；對此，海大表示，維修時有油漬流出，才會以中性化油劑中和處理，但並不會污染環境，民眾誤會了。

張姓網友前天在臉書專頁貼出照片，指「海研二號」人員將整桶油漆往海上倒，「身為台灣最專業的海上研究單位，竟然做這種事，真的沒救了」，引發網友議論。

對此，海大昨天表示，「海研二號」在進行絞盤機維修時滑油溢出，由於船隻晃動使部分油漬流至船邊，研究船人員發現後，立即使用對海洋沒有污染及影響的化油劑處理，因化油劑與油作用產生白色泡沫，才會引起民眾誤會。

基隆市政府產業發展處漁業行政科科長何惠玫說，化油劑屬於中性，用來中和油污，不會造成海洋污染，但若滑油溢出流到海面，可依「漁港法」處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。