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〈台北都會〉基隆開放磯釣 首假日湧113人

2017-03-05

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆嶼封礁禁釣三年多，基隆市政府本月起重新開放基隆嶼周邊十八座島礁，讓持有磯釣證的釣客登島磯釣，昨天首個週末假日，有三家娛樂漁船滿載出航、一百一十三名釣客出海享受磯釣樂趣，業者開心地說：「以前的盛況都回來了！」

基市府是全國第一個訂定島礁磯釣自治條例的縣市，搭配磯釣證、島礁管理及配額申請管理辦法，一日開放釣友申請磯釣證，已有兩千兩百人申請，不乏金門、馬祖等遠道而來的釣友。

昨天清晨，基隆中正路釣具店陸續出現採買釣餌的人潮，熱鬧不已。釣具店老闆林順偉表示，封礁禁釣後，覺得冬天特別冷，很蕭條、沒有顧客上門。

昨天有一百一十三名釣客登島磯釣，市府產業發展處海洋事務科科長蔡馥嚀也和相關人員出海勘查，確認釣客是否依規定穿救生衣和釘鞋，業者在島礁設置垃圾桶、救生圈，未發現重大違規。

蔡馥嚀表示，開放的基隆嶼十八座島礁，可容納約一百三十一人，最多可容納一百九十一人，其中，面積最大的是小乞礁，最多可容納二十人。

魚體小於20公分 不得帶上岸

蔡馥嚀說，民眾在申請磯釣證時，市府會提供二十公分的測量尺，小於二十公分的魚體不得帶回岸上，相關單位也會不定期抽檢，違者可開罰一萬至五萬元；釣客離開前也要清理島礁環境，惡意破壞者最高可處兩萬五千元，若屢勸不聽，將註銷磯釣證。

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  • 開放磯釣首個假日，娛樂漁船滿載。（蔡馥嚀提供）

    開放磯釣首個假日，娛樂漁船滿載。（蔡馥嚀提供）

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