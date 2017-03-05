〈台北都會〉基隆開放磯釣 首假日湧113人
2017-03-05
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆嶼封礁禁釣三年多，基隆市政府本月起重新開放基隆嶼周邊十八座島礁，讓持有磯釣證的釣客登島磯釣，昨天首個週末假日，有三家娛樂漁船滿載出航、一百一十三名釣客出海享受磯釣樂趣，業者開心地說：「以前的盛況都回來了！」
基市府是全國第一個訂定島礁磯釣自治條例的縣市，搭配磯釣證、島礁管理及配額申請管理辦法，一日開放釣友申請磯釣證，已有兩千兩百人申請，不乏金門、馬祖等遠道而來的釣友。
昨天清晨，基隆中正路釣具店陸續出現採買釣餌的人潮，熱鬧不已。釣具店老闆林順偉表示，封礁禁釣後，覺得冬天特別冷，很蕭條、沒有顧客上門。
昨天有一百一十三名釣客登島磯釣，市府產業發展處海洋事務科科長蔡馥嚀也和相關人員出海勘查，確認釣客是否依規定穿救生衣和釘鞋，業者在島礁設置垃圾桶、救生圈，未發現重大違規。
蔡馥嚀表示，開放的基隆嶼十八座島礁，可容納約一百三十一人，最多可容納一百九十一人，其中，面積最大的是小乞礁，最多可容納二十人。
魚體小於20公分 不得帶上岸
蔡馥嚀說，民眾在申請磯釣證時，市府會提供二十公分的測量尺，小於二十公分的魚體不得帶回岸上，相關單位也會不定期抽檢，違者可開罰一萬至五萬元；釣客離開前也要清理島礁環境，惡意破壞者最高可處兩萬五千元，若屢勸不聽，將註銷磯釣證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
台北杜鵑花季開跑昨遇上首個週末，台北市觀光傳播局在公館自來水園區規劃一場「春天的復古派對」，樂團開唱、婚紗走秀炒熱氣氛，但自來水園區種植的三…
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 李毓芬完美變身 張睿家濺血
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- 護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 馮平／路
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 眾叛親離 費雍號召示威挽頹勢
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉基隆開放磯釣 首假日湧113人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分