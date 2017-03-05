〈台北都會〉新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊

2017-03-05

鎖定年租金補貼對象

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府將在北大社會住宅規劃三戶試辦「青銀共居」，市長朱立倫進一步指示，從每年租金補貼的對象中，提供一、兩百個名額試辦，再就執行成效調整；城鄉局初步考慮以學校周邊優先，鼓勵學生、房東一起加入，具體做法仍在研議；各界普遍認為立意良善，但民間租屋不似官方掌控的公有社宅，如何落實執行，得思考周延。

城鄉局科長鄭健志說，廿歲以上、未滿四十歲的單身民眾，在新北市設籍、就業或就學，家庭年收入低於一一一萬元且每人每月平均收入低於四萬四九四○元，可申請每月兩千四百元的「捷運青年住宅租金補貼」。

以租金補貼鼓勵房東和房客一起加入「青銀共居」方案，鄭健志解釋，如房東自住的房子有三間房，可提供出租給年輕人跟銀髮族，具體推動方案仍在討論，初步考慮以大學周邊優先，包括板橋台灣藝術大學、新莊輔仁大學、淡江大學等。

一般宅 官方掌握難

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱表示，政策方向、目的都好，如何落實執行才是問題；市府是社宅的房東，好掌控，但要如何說服民間房東參與，包括同時租給青年跟長輩兩種對象，找到兩間相連的房子，讓青、銀彼此照應？又如何將學生與長者兜在一起？牽涉的面向很廣，建議結合「包租代管」政策一起推動，官方有掌控力才好推動。

立意美 考驗執行力

市議員鄭宇恩說，年輕人與長輩的作息、習慣不同，一起租房如何分擔「家務」，若產生糾紛，長輩不願住一起，租金補貼怎麼辦？建議雙方要共住前，應該先「上課教育」達成共識再同住；政策「不一定會成功，至少是一個好的開始」。

在出版社上班的楊小姐，租屋在永和的小套房，每月租金八千元，她說，若有租金補貼不無小補，雖有意願參與，但工作時間可能難以陪伴長輩，且若規定得太繁雜，可能難以符合；從事影像拍攝的潘先生則說，租金補貼的誘因是否足夠，可能也會影響年輕人的參與意願。