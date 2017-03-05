〈北部〉86公分大錦鯉 新月廣場展出

2017-03-05

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣錦鯉養殖推廣展示會，昨起兩天在新月廣場展出；宜縣錦鯉研究協會理事長鄭秉峯說，養錦鯉比養小三好，賞心悅目又不會跟老婆爭寵，這幾年，錦鯉身價被中國土豪炒作，去年日本拍賣會，一尾五十六公分長的大正三色錦鯉，拍賣價飆到八百萬元。

睽違五年，宜縣錦鯉研究協會再度舉辦養殖推廣展示會，展示十三種代表性的種類；鄭秉峯說，錦鯉是「水中活寶石」，悠遊水中色彩繽紛，目前略分為大正三色、昭和三色、寫類、紅白等魚種，各具特色，以寫類來說，魚身色彩像是山水畫寫意，相當漂亮，養錦鯉比養小三好，賞心悅目不會亂跑，回家就看得到，老婆也會喜歡。

鄭秉峯說，台灣錦鯉外銷產值一億餘元，台灣市場能接受的行情，一尾約在二十萬至三十萬元之間，這次展出最大尾錦鯉是八十六公分的「大正三色」魚種，今天還有一天展示，歡迎下午三點前到會場參觀。