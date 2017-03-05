| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜蘭獎系列展 廖啟恒打頭陣

2017-03-05

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭美術館推出「心象．意象．藝由畫境—廖啟恒創作展」，廖啟恒是宜蘭美展常勝軍，也是宜蘭獎得主，美術館首次推出「宜蘭獎系列」展，就由廖擔綱展出；他的作品橫跨水墨、油畫、水彩等領域，由心出發、寫景造境，以大自然作素材加上創造改變，每件作品都是獨一無二。

「廖啟恒創作展」昨在宜蘭美術館開幕展出，這是美術館首次以「宜蘭獎系列」為主題的展覽。宜蘭縣政府文化局長李志勇指出，廖啟恒是宜蘭美展常勝軍，曾獲得多次首獎，對於各種媒材應用創作得心應手，能有如此豐碩成果，除了自身才氣，也是不斷學習，努力充實自己。

廖啟恒指出，把具象景色融入於抽象畫作，是他創作的一貫特質，也有許多新的突破，例如將畫面空間分割為塊面作品，運用拼貼、並置、重疊、顛倒的多元手法，也開始出現象徵性符號，黯淡灰黑色調更產生多重想像空間，他的創作已從純粹風景描繪，逐漸轉變為探索歷史、社會議題的當代繪畫。

「廖啟恒創作展」展至四月九日，希望透過宜蘭美術館的平台，讓「宜蘭獎」吸引更多傑出創作者，在這平台上共同競演，相互對話。

廣告
  • 宜蘭美術館「宜蘭獎系列」展初登場，就由廖啟恒創作展擔綱展出。（記者游明金攝）

    宜蘭美術館「宜蘭獎系列」展初登場，就由廖啟恒創作展擔綱展出。（記者游明金攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣首座寵物公園 竹東啟用

新竹縣首座寵物運動公園，已在竹東鎮頭前溪河濱生態公園啟用，有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板等寵物專用遊樂設施，吸引愛犬族帶著毛小孩先…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉宜蘭獎系列展 廖啟恒打頭陣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.