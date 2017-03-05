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〈北部〉《拿觀光人次做文章》花蓮藍議員戰蕭美琴 流彈波及縣府

2017-03-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議會國民黨團昨發聲明抨擊立委蕭美琴，指出花蓮春節假期觀光人次比起去年，今年萎縮到一○八萬人次，要中央正視花蓮觀光困境；蕭美琴以臉書回應說，最近中國也對韓國發出旅遊抵制，「陸客」是北京的籌碼，確實影響到台灣觀光業，這代表台灣需努力讓觀光客源多元化，觀光業才不會受制他人。

民進黨花蓮黨部主委江淑君則反批，國民黨的數據失之偏颇，去年的春節年假長達九天，今年六天，若是跟一○四年同樣六天年假比較，當年二月花蓮觀光人次一○二萬人次，今年一月一○八萬人次，天數相同的比較才有意義！

蕭美琴認為，不只台灣，南韓擬跟美國合作佈署薩德飛彈來對抗北韓，也引發北京禁止中客到南韓旅遊。可見中國隨意拿「陸客」當籌碼。她說，台灣觀光業應加速讓觀光客源多元化，避免產業受制他人而起起落落。

該聲明由黨團書記長張智冠領銜，包括議員楊文值、何禮臺、謝國榮、李秋旺、施慧萍、林宗昆、游淑貞、張正治、葉鯤璟、潘富民、萬榮財、陳建忠、陳英妹、陳長明共同署名，呼籲中央正視花蓮產業慘況、拿出具體辦法救觀光。張智冠說，去年春節二月花蓮各風景區觀光人次一三五萬人，但今年一月春節卻萎縮到一○八萬多人次，減少近三十萬人次，不只旅宿住房率大幅下降，市區商家營業額平均也下滑三到四成。

但國民黨提出的數字，卻意外打臉花蓮縣府！原來花蓮縣政府觀光處上月的新聞稿提到，「今年春節太平洋燈會比去年成長五十萬人次，一月二十一日到二月十九日創下一百四十萬人次的參觀人潮，締造十九億元商機。」讓網友大笑「原來縣府都在灌水」、「國民黨戳破盲腸了」。

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