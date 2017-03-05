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〈北部〉花蓮豐羽計畫可行性評估 原民會近期拍板

2017-03-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕原民會主委夷將．拔路兒昨到花蓮光復鄉，現勘花蓮縣府提出、預計斥資一點九億元的「原住民傳統藝術豐羽計畫」，為爭取通過，地方村長、代表還保證「絕不會變成蚊子館」；主委夷將則允諾，近期將通過可行性評估案。

地方保證 不會變蚊子館

村長楊繼東說，都市的年輕人對豐羽計畫有聲音，「擔心變成蚊子館」，對此他認為馬太鞍是全國第二大的阿美族部落，每個月都有耆老會議、社團也蓬勃發展，往後將充分利用此空間，希望原民會「送馬太鞍一個禮物」。

鄉代會副主席蔡智輝也說，不會有蚊子館的問題，因為馬太鞍部落週邊觀光、生態資源豐富，有溼地、有林田山、往東有光豐公路通往海岸線豐濱鄉，扼花蓮中區交通要衝「是最恰當、適合復興傳統藝術的地方」，盼帶進觀光客及就業機會。

馬太鞍文史工作室負責人蔡義昌也說，從一○二年豐羽計畫草擬以來，歷經多次開會「部落已準備好了」，包括已和光復商工、東華大學等相關科系合作，且許多有想法的年輕人也回來了，包括密集訓練年輕舞蹈人才等，希望早日迎來「偉大的建築」。

原民會主委現勘 報佳音

花蓮縣府於「花東地區綜合發展實施方案」提「豐羽計畫」，原民會主委夷將．拔路兒昨由立委Kolas、徐榛蔚、鄭天財及鄉長、代表會等地方人士陪同，至光復鄉馬太鞍部落祭祀場預定地現勘。

縣府原民處表示，該「旗艦計畫」預定面積一點六公頃，包括阿美族文化陳列區、馬太鞍阿美族數位體驗空間、多媒體視聽空間、行政暨資訊控制中心、餐廳、藝術市集、藝術工作室等，也包括露天的部落祭祀場地，希望花蓮阿美族部落的舞蹈、音樂及藝術，藉由嶄新的空間呈現新的美學面貌。對此，夷將說，原民會最近將核定通過計劃案可行性評估，但在通過前仍希望回到部落聽取大家的意見，接下來的細部計畫仍希望部落多多表達看法。

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  • 原民會主委夷將．拔路兒（中），昨由花蓮縣府原住民行政處、光復鄉地方人士陪同，現勘花蓮縣政府提出「豐羽」計畫的預定地馬太鞍部落的祭祀場。（記者花孟璟攝）

    原民會主委夷將．拔路兒（中），昨由花蓮縣府原住民行政處、光復鄉地方人士陪同，現勘花蓮縣政府提出「豐羽」計畫的預定地馬太鞍部落的祭祀場。（記者花孟璟攝）

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