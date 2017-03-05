〈北部〉反北宜直鐵 環盟：鐵路供過於求

2017-03-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕反對北宜直鐵的宜蘭縣環保聯盟強調，國五塞車問題不是加建鐵路就能轉移，目前鐵路系統平日早已供過於求，應該考慮原線提昇運能，加強縣內大眾運輸系統，才能有效轉移私人運具。

環保聯盟表示，國五公路運輸飽和問題，並非單純加建鐵路就可以移轉，私人運具持用成本過低，加上宜蘭縣交通網嚴重不足，難以滿足在地轉乘需求，移轉交通方式誘因薄弱，即便鐵路運輸與公路運輸相較之下較為「環保」，但再次施工對環境將造成永久性破壞。

環盟指出，台北至宜蘭間現有鐵路系統其實已足夠，除了連續假期，平日供過於求，應以現有線路系統運能提升、購置運量更大、速度更快車輛，搭配花東線雙軌化、售票系統優化、宜蘭平原段的高架或地下化、補足台鐵人力等方式，作為改善鐵路的整體服務為第一選項。

「別為減少幾分鐘車程，債留子孫。」環盟強調，提高私人運具持用成本與總量管制等積極措施，建置縣內完善交通網絡，才能降低公路使用，而非動輒舉債近千億，滿足少數人「一日生活圈」欲望而債留子孫，也不要再造成另一個廿年的翡翠水庫黑暗期，這才是明智之舉。