| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉反北宜直鐵 環盟：鐵路供過於求

2017-03-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕反對北宜直鐵的宜蘭縣環保聯盟強調，國五塞車問題不是加建鐵路就能轉移，目前鐵路系統平日早已供過於求，應該考慮原線提昇運能，加強縣內大眾運輸系統，才能有效轉移私人運具。

環保聯盟表示，國五公路運輸飽和問題，並非單純加建鐵路就可以移轉，私人運具持用成本過低，加上宜蘭縣交通網嚴重不足，難以滿足在地轉乘需求，移轉交通方式誘因薄弱，即便鐵路運輸與公路運輸相較之下較為「環保」，但再次施工對環境將造成永久性破壞。

環盟指出，台北至宜蘭間現有鐵路系統其實已足夠，除了連續假期，平日供過於求，應以現有線路系統運能提升、購置運量更大、速度更快車輛，搭配花東線雙軌化、售票系統優化、宜蘭平原段的高架或地下化、補足台鐵人力等方式，作為改善鐵路的整體服務為第一選項。

「別為減少幾分鐘車程，債留子孫。」環盟強調，提高私人運具持用成本與總量管制等積極措施，建置縣內完善交通網絡，才能降低公路使用，而非動輒舉債近千億，滿足少數人「一日生活圈」欲望而債留子孫，也不要再造成另一個廿年的翡翠水庫黑暗期，這才是明智之舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣首座寵物公園 竹東啟用

新竹縣首座寵物運動公園，已在竹東鎮頭前溪河濱生態公園啟用，有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板等寵物專用遊樂設施，吸引愛犬族帶著毛小孩先…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉反北宜直鐵 環盟：鐵路供過於求


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.