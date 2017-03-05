〈北部〉雪隧開通水質變好？ 環盟槓東部快鐵促進會
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣環保聯盟駁斥東部快鐵促進會雪隧開通水質變好的說法，促進會曾說「雪隧通車前五年與後十年的數據監測，整體水質反而更加優良。」環盟表示，這是對數據的濫用，施工結束後十年的水質當然比施工期好，翡翠水庫是歷經十九年黑暗期，才恢復現有水質。東部快鐵促進會表示，若有質疑，可找專家開公聽會或座談會。
「東部快鐵促進會」二日舉行成立大會，宣示將推動北宜直鐵，並提出「從翡翠水庫水域及支流水質監測結果，探討雪隧對環境影響」的報告顯示，雪隧通車前五年與後十年後的數據監測，整體水質反而更加優良的說法。
環盟：濫用數據誤導民眾
宜蘭縣環保聯盟昨對北宜直鐵表達反對興建立場，同時對監測數據提出反駁，環盟表示，雪隧從八十年就動工，九十五年啟用，如果只是拿雪隧「開通前五年」的水質跟「開通後十年」來比較，是對數據的濫用，意圖錯誤引導民眾認知。
「翡翠水庫歷經十九年黑暗期，才恢復現有水質。」環保聯盟指出，開通後十年，停止施工後的水質，自然會因為污染源減少而逐漸恢復，也當然會比「開通前五年」的施工期好，但是絕不可能優於施工前。
環盟指出，翡翠水庫管理局也說過，水庫水質是經翡管局與水利署台北水源特定區管理局等單位，以及居民努力合作，歷經十九年的黑暗期才得以回復，而根據國立臺北大學一○三年所做的研究計畫，明確指出，北宜高通車與坪林行控中心開放通行後，流域支流的有機污染程度確實增加，也間接影響水庫內的水質。
促進會：可找專家開公聽會
宜蘭大學名譽教授、也是東部快鐵促進會副會長張智欽說，反對方如果有所質疑，若願意的話，可以找專家來開公聽會、座談會，事實上，根據翡翠水庫管理局委託工研院的研究指出，從民國七十八年到一○五年的監測資料，優養化指數在施工前也比施工完成後的九十五年還高。
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標題：〈北部〉雪隧開通水質變好？ 環盟槓東部快鐵促進會
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