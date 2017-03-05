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〈北部〉「夢的N次方」研習 千名教師參與

2017-03-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由南投縣爽文國中教務主任王政忠發起的「我有一個夢」教師專業成長研習，一○四年起到去年底，吸引超過六千人次的熱血教師參加；王政忠今年以「夢的Ｎ次方」巡迴啟航，昨天在苗栗縣育達科技大學登場，一千一百名教師在兩天研習中，分組研討教學精進方法，讓下一代獲得更好的教育。

王政忠長期在偏鄉教學，關注偏鄉教育，有「山中大叔」封號，他發起的「我有一個夢」專業成長研習系列，透過教師互相扶持的機制、持續增能的氛圍，廣受教師回響，從一○四年的「夢一」、一○五年的「夢二」吸引超過六千人次教師參與，也獲得教育部重視。

王政忠今年更嘗試辦理分區教師研習，教育部委託苗栗縣辦理桃園、新竹、苗栗、台中及金門、連江、澎湖等縣為對象的場次，吸引一千一百名教師報名。

兩天的研習，將邀請到在各領域學有專精並富實務經驗的現職教師分享，參加教師並依學習階段與領域別分至廿七間研習教室上課，透過實作、產出、討論的工作坊方式，教學精進。

教育部長潘文忠昨天也出席開幕，並對現場眾多教師犧牲假期，給予學子更好的成長引導，感動不已，也期勉「夢的Ｎ次方」巡迴，讓台灣處處都有這種最美的風景。潘並與全場教師合唱大會主題曲「莫忘初衷」。

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  • 王政忠今年以「夢的Ｎ次方」巡迴啟航，昨天在苗栗縣育達科技大學開幕登場，一千一百名教師參與。（記者彭健禮攝）

    王政忠今年以「夢的Ｎ次方」巡迴啟航，昨天在苗栗縣育達科技大學開幕登場，一千一百名教師參與。（記者彭健禮攝）

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