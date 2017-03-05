〈北部〉竹縣首座寵物公園 竹東啟用

2017-03-05

〔記者黃美珠／竹東報導〕新竹縣首座寵物運動公園，已在竹東鎮頭前溪河濱生態公園啟用，有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板等寵物專用遊樂設施，吸引愛犬族帶著毛小孩先玩為快！

新竹縣獲中央核定五千萬元推動「靚靚環保新竹東計畫」，寵物運動公園是其中一個子計畫。公園約三百坪空間，造價兩百八十五萬元，分大型犬和小型犬區。

新竹縣長邱鏡淳說，現在很多人把毛小孩視為家人，寵物運動公園鄰近停車場又有大片綠草地及設施，適合主人和毛小孩同遊。

竹東鎮長徐兆璋提醒飼主遛狗不留便，公園設有狗便清潔袋，希望在享用這個新的友善環境時，也友善回饋環境。

竹東鎮公所今天下午一點半將在公園舉行「毛小孩造型選美比賽」。 指定造型的主題是「客家風情」、「粉紅派對」、「春日花漾」三項，呼應竹東客家大鎮及河濱公園春天花景。