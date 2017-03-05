〈北部〉竹市賞花季 十八尖山開跑

2017-03-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市賞花季「慢跑在林間」活動，昨天在十八尖山開跑， 吸引近千名跑友參與；「春賞樂櫻」野餐今天將在新竹公園舉行，有音樂演出及簡易和服體驗。

新竹公園 今辦賞櫻野餐

市府表示，十八尖山正值杜鵑花盛開時節，白瑪格、黑眼黃瑪格、松紅梅、新幾內亞鳳仙、天竺葵與粉瑪格等繽紛爭豔，花團錦簇。

昨天的慢跑活動邀請出征斯巴達超級馬拉松長跑選手劉國華、胡榮清，與民眾一起早起慢跑、欣賞春景及音樂演出，並分享參加斯巴達超級馬拉松的經驗。

劉國華說，十八尖山環境好，一路樹林成蔭，鳥語花香，市府也用心維護各項設施，他十分推薦民眾來慢跑、散步。

市府另舉辦打卡抽好康活動，即日起至三月二十一日，只要到十八尖山「寶山路入口意象」或「梅花亭」拍照上傳並打卡於「新竹市賞花季」粉絲專頁活動頁面，即可獲得抽獎資格。三月二十二日將公布五十名幸運得主，可獲得休閒健行背包一個。

「春賞樂櫻」野餐活動今天在新竹公園舉行，市府表示，新竹公園是全台最接近市中心的賞花地點，有二十多個品種、逾八百棵櫻花，距離新竹火車站「走路只要十分鐘」，民眾可準備野餐墊在櫻花樹間野餐、浪漫賞櫻聽音樂。