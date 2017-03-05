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〈北部〉春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓

2017-03-05

竹東河濱公園 2天活動多

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹東春櫻花海節，昨起一連兩天在竹東河濱生態公園舉辦，約兩千棵吉野櫻、八重櫻及山櫻花陸續綻放。

尖石鄉玉峰村馬美部落的「萬里山園」內一百多棵昭和櫻、霧社櫻、緋寒櫻、山櫻花也正盛開，加上罕見的嫩黃色馬告花，春意盎然、五彩繽紛。

新竹縣長邱鏡淳說，竹東春櫻花海節活動豐富， 有「大地講堂」手作體驗和裝置藝術課程及「樹下音樂會」、「花漾野宴」等， 並有「來櫻河畔市集」。

竹東鎮長徐兆璋說， 活動期間邀請竹東國中太鼓隊等多個在地鼓隊，依序在櫻花樹下用鼓聲整點報時，穿粉紅色相關衣物、配件可獲贈花朵棉花糖 。

竹東鎮公所也徵求志工「櫻花奶爸、奶媽」，肥料、管理器具由鎮公所提供。可到活動現場櫻花認養櫃檯登記或透過認養專線：03-5968313報名。

萬里山園 須電話預約

要前往萬里山園賞花，則要把握最近一、兩週，預約電話03-5847463。園主黃政慧說，園內蜂蝶飛舞，除了櫻花，嫩黃色的野生馬告也正逢花季，點綴在櫻花樹林間相當吸睛。豐盛的各類果實也吸引白耳畫眉、冠羽畫眉、青背山雀與俗稱「小叮噹」的紅頭山雀，賞花可兼賞鳥 。

萬里山園園主黃政慧、賴萬里夫妻鶼鰈情深， 黃政慧退休後到尖石買地定居，以妻之名為這個新家園命名，感謝她的付出 。

值得一提的是園內櫻花樹沒有一棵是他花錢買回栽種的！黃政慧收集野生幼苗，自行研究嫁接技巧，夫婦倆用十九年時間打造他們的「櫻花源」。

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  • 尖石「萬里山園」粉色昭和櫻旁竄出的一抹嫩黃，是原住民的馬告花，相當罕見。（記者黃美珠攝）

    尖石「萬里山園」粉色昭和櫻旁竄出的一抹嫩黃，是原住民的馬告花，相當罕見。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣竹東河濱生態公園內有約兩千株櫻花，鎮公所徵求志工一起來護花。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹東河濱生態公園內有約兩千株櫻花，鎮公所徵求志工一起來護花。（記者黃美珠攝）

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