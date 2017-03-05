〈北部〉春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
2017-03-05
竹東河濱公園 2天活動多
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹東春櫻花海節，昨起一連兩天在竹東河濱生態公園舉辦，約兩千棵吉野櫻、八重櫻及山櫻花陸續綻放。
尖石鄉玉峰村馬美部落的「萬里山園」內一百多棵昭和櫻、霧社櫻、緋寒櫻、山櫻花也正盛開，加上罕見的嫩黃色馬告花，春意盎然、五彩繽紛。
新竹縣長邱鏡淳說，竹東春櫻花海節活動豐富， 有「大地講堂」手作體驗和裝置藝術課程及「樹下音樂會」、「花漾野宴」等， 並有「來櫻河畔市集」。
竹東鎮長徐兆璋說， 活動期間邀請竹東國中太鼓隊等多個在地鼓隊，依序在櫻花樹下用鼓聲整點報時，穿粉紅色相關衣物、配件可獲贈花朵棉花糖 。
竹東鎮公所也徵求志工「櫻花奶爸、奶媽」，肥料、管理器具由鎮公所提供。可到活動現場櫻花認養櫃檯登記或透過認養專線：03-5968313報名。
萬里山園 須電話預約
要前往萬里山園賞花，則要把握最近一、兩週，預約電話03-5847463。園主黃政慧說，園內蜂蝶飛舞，除了櫻花，嫩黃色的野生馬告也正逢花季，點綴在櫻花樹林間相當吸睛。豐盛的各類果實也吸引白耳畫眉、冠羽畫眉、青背山雀與俗稱「小叮噹」的紅頭山雀，賞花可兼賞鳥 。
萬里山園園主黃政慧、賴萬里夫妻鶼鰈情深， 黃政慧退休後到尖石買地定居，以妻之名為這個新家園命名，感謝她的付出 。
值得一提的是園內櫻花樹沒有一棵是他花錢買回栽種的！黃政慧收集野生幼苗，自行研究嫁接技巧，夫婦倆用十九年時間打造他們的「櫻花源」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹縣首座寵物公園 竹東啟用
新竹縣首座寵物運動公園，已在竹東鎮頭前溪河濱生態公園啟用，有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板等寵物專用遊樂設施，吸引愛犬族帶著毛小孩先…
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 李毓芬完美變身 張睿家濺血
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- 護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 馮平／路
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 眾叛親離 費雍號召示威挽頹勢
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分