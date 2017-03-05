〈北部〉銅鑼交流道東延段土石阻灌溉大排 農民跳腳

2017-03-05

10多公頃無水用

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕水情吃緊，公共工程還來攪和！苗栗縣銅鑼鄉農民向縣議員羅貴星反映，縣府近來施做中山高速公路銅鑼交流道東延段工程，工程的土石掉落附近灌溉大排，造成阻塞，導致下游十多公頃的農田無水可用，農民怨聲連連。

苗縣府允加強督導

經羅貴星與農民前往現場查勘，工地主任出面向農民表示「很抱歉」，強調會儘快排除問題，恢復農田灌溉用水。主管單位苗栗縣政府工務處則指出，會要求施工單位加強「阻溢」措施，以防土石流出，另外也會加強督導，避免工程影響農民。

羅貴星表示，最近水情吃緊，全民都相當緊張，苗栗縣也恐於這個月進入第一階段限水，對農民而言，灌溉用水更是生計大事，卻因為政府的公共工程受到影響，甚至無水可用，這是公部門必須檢討的地方；興建公共工程雖是大眾利益，也不能因疏忽而損害農民權益，難怪農民生氣。

農民感嘆說，春耕需要大量用水，但現在水情吃緊，政府紛紛祭出鼓勵休耕等補助政策，卻遇到這種狀況實在「讓人傻眼」。

因應水情，縣府水利處也提醒農民，目前除了農委會針對自主辦理休耕農民提供補助，水利署也提供節水獎勵每公頃二萬五千元，農友可於十五日前，至戶籍所在地公所變更申報為休耕。

中山高銅鑼交流道東延段新闢道路去年三月風光動土，預計今年十月完工，縣府指出工程完工後，可串連銅鑼及中興工業區與銅鑼工業區，促進地方產業升級，並帶動地方觀光發展。工程總經費五．一九億元，用地費一．○三億元，道路全長一千一百四十五公尺、橋樑長三百九十公尺、路寬二十二．七公尺。