〈北部〉「橫山書法公園」主體 明年中完工

2017-03-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃在大園區大智路旁的五—八號埤塘興建「橫山書法公園」，第一期的生態景觀工程已在去年底動工，預計今年十月完工，市府再斥資一．六七億元興建第二期主體工程，最快在明年五月完工，整個公園面積廣達九．八公頃，提供民眾新的休閒空間。

首期生態景觀 今年10月完成

市府新建工程處表示，橫山書法公園占地九．八公頃，水域面積五．七二公頃，陸地面積四．○八公頃，第一期是生態景觀工程，以「人與自然共生」為主題，以埤塘為主角來調整周邊地形，讓整體視野增添豐富變化性，設置生態浣衣池、水圳步道、堤頂解說平台、龍柏休憩區、水岸賞埤步道、賞夕大草坡、碼頭木平台、榕樹廣場、階梯式護岸等設施。

第二期工程是「橫山書法藝術館」主體工程，總預算一．六七億元，明年中完工後，大園現有的尖山遺址文物也會在館內展示。

新建工程處表示，「橫山書法藝術館」將是台灣首創的書法藝術館，具備多元功能，除了典藏書法名家作品，也推廣書法教育，因為鄰近桃園國際機場，方便未來國際與兩岸的文化交流。