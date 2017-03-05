〈北部〉「橫山書法公園」主體 明年中完工
2017-03-05
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃在大園區大智路旁的五—八號埤塘興建「橫山書法公園」，第一期的生態景觀工程已在去年底動工，預計今年十月完工，市府再斥資一．六七億元興建第二期主體工程，最快在明年五月完工，整個公園面積廣達九．八公頃，提供民眾新的休閒空間。
首期生態景觀 今年10月完成
市府新建工程處表示，橫山書法公園占地九．八公頃，水域面積五．七二公頃，陸地面積四．○八公頃，第一期是生態景觀工程，以「人與自然共生」為主題，以埤塘為主角來調整周邊地形，讓整體視野增添豐富變化性，設置生態浣衣池、水圳步道、堤頂解說平台、龍柏休憩區、水岸賞埤步道、賞夕大草坡、碼頭木平台、榕樹廣場、階梯式護岸等設施。
第二期工程是「橫山書法藝術館」主體工程，總預算一．六七億元，明年中完工後，大園現有的尖山遺址文物也會在館內展示。
新建工程處表示，「橫山書法藝術館」將是台灣首創的書法藝術館，具備多元功能，除了典藏書法名家作品，也推廣書法教育，因為鄰近桃園國際機場，方便未來國際與兩岸的文化交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹縣首座寵物公園 竹東啟用
新竹縣首座寵物運動公園，已在竹東鎮頭前溪河濱生態公園啟用，有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板等寵物專用遊樂設施，吸引愛犬族帶著毛小孩先…
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 李毓芬完美變身 張睿家濺血
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- 護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 馮平／路
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 眾叛親離 費雍號召示威挽頹勢
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉「橫山書法公園」主體 明年中完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分