〈北部〉高歌紓壓 大華中學女聲合唱奪冠

2017-03-05

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕楊梅區私立大華中學合唱團參加全國學生音樂比賽，以○．一分的些微差距擊敗強敵培英國中，贏得女聲合唱國中團體組第一名，團員們說，唱歌是紓壓的好方法，能為桃園、為學校爭光非常開心。

全國學生音樂比賽三日在基隆市舉辦女聲合唱國中團體組決賽，共有大華中學等十六校參賽，大華中學演唱日文歌曲，以優美歌聲、絕佳默契與沉穩台風拿到九十．二六分的高分，榮獲特優，險勝另一所同樣被評為特優的培英國中○．一分，奪得全國第一。

合唱團指導老師楊靜音表示，大華中學沒有音樂班，老師們非常重視學生的興趣，讓喜歡唱歌的學生組成合唱團，希望學生除了讀書也要五育均衡發展。

每日練唱 讀書更專心

為了這項比賽，楊靜音每天帶著合唱團員花上數小時練習，團員不以為苦，還發現唱歌可以舒緩壓力，讓她們讀書時更專心、事半功倍。