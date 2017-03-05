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〈北部〉「想救更多人」 護理師下班當義消

2017-03-05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在壢新醫院擔任急診室護理師的蔡慧敏，下班後就到消防局平鎮及山峰消防分隊擔任救護義消，芳齡廿二歲的她，已有兩年護理師、三年救護義消的經驗，她身兼兩份最「爆肝」的工作，每天大概只睡六小時，未婚的她卻樂在其中，表示「因為我想救更多的人！」今年消防節獲選績優消防志工。

不在急診室就在消防隊 蔡慧敏樂服務

蔡慧敏表示，就讀新生醫專時曾到消防分隊從事志工服務，隊上學長得知她念的是護理科，邀她加入救護義消，當時她下課後就往消防隊跑，畢業後先後在衛福部桃園醫院及壢新醫院急診室任職，下了班依然換上制服跑救護，朋友形容她的生活：「不是在急診室，就是在消防隊。」

急診室跟消防分隊都是救人的最前線，為何對這兩份工作情有獨鍾？蔡慧敏說，小時候因家境關係受到很多人的幫助，學習護理、在急診室工作及擔任救護義消，讓她可以幫助更多的人、回饋社會。

去年除夕夜，龍潭發生家族縱火慘案，蔡慧敏正好在隊上值勤，她跟著隊員將傷者送到國軍桃園總醫院，因死傷人數多、急診室需要人力，蔡慧敏立即轉換身分，加入急診護理師行列，談及這三年來最特別的救護經驗，她笑說：「應該是載到自己的同事吧。」

蔡慧敏在一年多前升任副小隊長，是救護義消中最年輕的幹部，去年服勤時數將近七百小時，她表示，曾因自己是護理科出身，訓練時的標準比別人高，壓力大到躲到廁所哭，幸好分隊長巫秀欽像爸爸般地指導她，一起完成救人的神聖使命。

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  • 蔡慧敏從學生時代加入救護義消行列，現在擔任急診室護理師，下了班依然換上制服跑救護。（記者鄭淑婷攝）

    蔡慧敏從學生時代加入救護義消行列，現在擔任急診室護理師，下了班依然換上制服跑救護。（記者鄭淑婷攝）

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