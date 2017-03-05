〈北部〉鄭文燦：條件相當 市府主管職先用女性

2017-03-05

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市長鄭文燦昨天參加「幸福女力：桃園婦女節慶祝活動」，他向女性民眾獻上祝福，肯定女性在家庭、工作、社會服務等各項領域的優異表現；他說，市府主管職務如果男、女人選的條件相當時，他會優先晉用女性，讓桃園的性別平權指標持續進步。

女企業主該被稱老闆 非老闆娘

桃園市婦女節慶祝活動園遊會，昨天提前在中壢區中正公園舉行，現場有女性創業成果區，展示手作ＤＩＹ飾品等；鄭文燦說，桃園市辦理商業登記的公司行號約有五萬家，其中三成六、約一萬八千家的負責人是女性，很多女性在職場的表現已有目共睹，對她們應該改稱「老闆」，不要再稱「老闆娘」。

他表示，市府的婦女政策發展目標，是落實「性別友善、性別平權、保護女性、培養女力」，市府一級機關首長的女性比例已達四分之一、各類型委員會女性比例更有三分之一，未來還會優先晉用與男性條件相當的女性主管，讓女性主管的比例繼續提升。

他說，除了政府公部門，各界也要支持女性就業、創業，目前職場上的男女就業比例仍以男性佔優勢，男性就業比例約六成八，女性只有五成二，落差的主因是女性要負擔較多照顧子女或長輩的責任，不少女性為了照顧家庭而犧牲在工作上表現的機會。

推動長照、托育政策 協助就業

鄭文燦表示，為了鼓勵婦女就業，市府積極推動長期照顧、托育公共化等社會福利政策，減輕婦女照顧子女或長輩的壓力，讓更多婦女到職場上一展所長，想創業的婦女也可配合經發局、社會局的「培養女力」政策，申請微型創業、創新創業等協助，在職場上也擁有一片天。