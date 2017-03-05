〈中部〉台中辦花博 再爭取2020世界蘭花會議

2017-03-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市二○一八年舉辦花博，並積極爭取成為二○二○年「世界蘭花會議」主辦城市，市府四日邀請世界蘭花會議（WOC）信託基金會及國際園藝生產者協會（AIPH）委員前來參訪，市長林佳龍向委員們介紹台中市。

中市舉辦世界花博後，二○二○年剛好是三年一次的世界蘭花會議，為了讓國際級的花卉盛事能延續，市府正積極爭取世界蘭花會議在台中市舉辦；而WOC信託基金會為了解台中，昨與AIPH委員一同到市府參訪。

林佳龍表示，台灣是蘭花之國，台中市擁有多元文化，並且將舉辦花博，希望能承接二○二○年世界蘭花會議的主辦權，讓世界看到台灣花卉之美。

AIPH會長柏納歐斯南表示，台中花博將在二十個月後開展，雖然台中市從未辦過，但他相信會辦得很成功，而藉著花博的舉辦，讓民眾認識綠化環境的重要，並期待台中舉辦花博後，成為很棒的綠化城市。

WOC信託基金會主席珊卓史博達說，台灣蘭花在世界蘭花界聲名遠播，蝴蝶蘭、文心蘭更佔有重要地位，而世界蘭花會議將讓市民有機會看見蘭花獨特的美感，也讓全世界看見蘭花之美並增進國際交流；來自WOC的委員都相當期待探索台中，也希望未來有機會在世界蘭花會議中與大家見面。