| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉知高橋7日起施工 車輛改道

2017-03-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時常往來於知高橋的駕駛要注意了，台電台中供電區營運處七日起，在五權西路二段知高橋車道施作改建工程管線埋設及附掛作業，為期六十一日，請駕駛改道。

建設局表示，市區來車請改道行駛，而工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，請行經該路段車輛依通行導引標誌及替代道路指示標誌行駛。

配合知高橋改建工程施作管線埋設及附掛作業，台電台中供電區營運處自七日上午十時起，在五權西路即市道一三六線16K+570起至16K+920處施工，除於知高橋橋體兩端新設人孔各一座，並將特高壓電纜牽引附掛至新建的知高橋鋼箱梁內，工期約六十一日。

該工程將利用知高橋原有車道施工，市區往國道一號，將改道至上游側施工便橋北上國一交流道專用道，市區往工業區方向高度於三．八公尺以下車輛，將改道至上游側施工便橋機慢車道，高度超過三．八公尺的大型車輛，請行駛知高橋既有外側車道。

工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，該路段也將設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。

建設局提醒，在施工期間，平時會行經該路段駕駛要提早出門，並避開管制路段。

廣告
  • 建設局表示，七日開始台電在知高橋施作改建工程管線埋設，請駕駛改道。（建設局提供）

    建設局表示，七日開始台電在知高橋施作改建工程管線埋設，請駕駛改道。（建設局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛

大雅小麥文化節昨登場，剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍表示，大雅小麥已成為…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉知高橋7日起施工 車輛改道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.