〈中部〉知高橋7日起施工 車輛改道
2017-03-05
〔記者蘇金鳳／台中報導〕時常往來於知高橋的駕駛要注意了，台電台中供電區營運處七日起，在五權西路二段知高橋車道施作改建工程管線埋設及附掛作業，為期六十一日，請駕駛改道。
建設局表示，市區來車請改道行駛，而工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，請行經該路段車輛依通行導引標誌及替代道路指示標誌行駛。
配合知高橋改建工程施作管線埋設及附掛作業，台電台中供電區營運處自七日上午十時起，在五權西路即市道一三六線16K+570起至16K+920處施工，除於知高橋橋體兩端新設人孔各一座，並將特高壓電纜牽引附掛至新建的知高橋鋼箱梁內，工期約六十一日。
該工程將利用知高橋原有車道施工，市區往國道一號，將改道至上游側施工便橋北上國一交流道專用道，市區往工業區方向高度於三．八公尺以下車輛，將改道至上游側施工便橋機慢車道，高度超過三．八公尺的大型車輛，請行駛知高橋既有外側車道。
工業區往市區方向則維持使用已搭建完成的通行便橋，該路段也將設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。
建設局提醒，在施工期間，平時會行經該路段駕駛要提早出門，並避開管制路段。
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