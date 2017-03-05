〈中部〉瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
人行道開挖 民眾說誇張
〔記者黃鐘山／台中報導〕西區五權路進行人行道工程，承包商開挖路面時，發現瓦斯管線埋在地下不到十公分的淺處，民眾直呼太誇張。市議員江肇國四日表示，管線埋設過淺，明顯違反規定，更是全市普遍現象，希望市府落實法規執行，並確實更新本市管線圖資，以免發生危險。
江肇國指出，「台中市道路管理自治條例」規定，民生用水、電、瓦斯、電信等地下管線，若埋設於人行道，管線深度不得少於五十公分；埋設於巷道，不得少於七十公分；埋設於快、慢車道，不得少於一百公分。營建署也規定，市區道路地下管線埋設，廠商必須根據不同路面寬度，按規定順序埋設管線。
但五權路人行道工程施作，路面一開挖，發現整排房子的瓦斯管都埋在地下不到十公分的淺處，這完全不符合營建署市區道路地下管線埋設規定，一旦工程不小心挖斷瓦斯管線，公安意外誰來負責？民眾則直呼「太誇張了吧！」有人還說：「會跟高雄一樣（指氣爆）」。
前民進黨台中縣黨部執行長許靖旻認為，台中應該全力推行共同管溝，一來不用常挖馬路，二來所有單位都可在共同管溝中裝設智慧型監控，有問題立即回報，這才是完整的解決方案，不要像現在頭痛醫頭、腳痛醫腳。
議員要求 做好管線圖資
江肇國說，現行法規已明文規定各類型管線埋設的深度及順序，要求廠商施工前應勘查管線埋設情形，並在施工後向市府更新管線圖資，但言者諄諄、聽者藐藐，成效明顯不彰。瓦斯管線淺埋是全市普遍現象，他就任以來，就多次接獲包商施工時不慎挖破瓦斯管線、水管、電信管線等陳情。
江肇國要求，市府應加強本市管線圖資管理，確保即時更新、記錄翔實，如果在施工時發現有不符規範管線，也應確實開罰；並加強施工品質監督，杜絕類似的違規管線再次出現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
大雅小麥文化節昨登場，剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍表示，大雅小麥已成為…
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 新聞分析／學費誠可貴 學術價更高
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 退役上將月領逾19萬 年改會：另案處理
- 李毓芬完美變身 張睿家濺血
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 抗衡中國 退將籲構想未來戰爭模式
- 女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- 護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
- 又是雙山爭霸 慷、豪巔峰對決
- 馮平／路
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 台塑化宣布 明天汽、柴油不調整
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 反制網路謠言 年改會官網設澄清專區
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 德國羽球公開賽》王子維拍下里奧金牌 將與小天內戰爭冠
- 張立昂夜會劉奕兒 不敵寒流變黑熊
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 眾叛親離 費雍號召示威挽頹勢
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 北柯南賴交流／南下探敵？柯文哲：想太多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei man returns home only to find it torn down
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
標題：〈中部〉瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email