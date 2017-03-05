〈中部〉瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分

2017-03-05

人行道開挖 民眾說誇張

〔記者黃鐘山／台中報導〕西區五權路進行人行道工程，承包商開挖路面時，發現瓦斯管線埋在地下不到十公分的淺處，民眾直呼太誇張。市議員江肇國四日表示，管線埋設過淺，明顯違反規定，更是全市普遍現象，希望市府落實法規執行，並確實更新本市管線圖資，以免發生危險。

江肇國指出，「台中市道路管理自治條例」規定，民生用水、電、瓦斯、電信等地下管線，若埋設於人行道，管線深度不得少於五十公分；埋設於巷道，不得少於七十公分；埋設於快、慢車道，不得少於一百公分。營建署也規定，市區道路地下管線埋設，廠商必須根據不同路面寬度，按規定順序埋設管線。

但五權路人行道工程施作，路面一開挖，發現整排房子的瓦斯管都埋在地下不到十公分的淺處，這完全不符合營建署市區道路地下管線埋設規定，一旦工程不小心挖斷瓦斯管線，公安意外誰來負責？民眾則直呼「太誇張了吧！」有人還說：「會跟高雄一樣（指氣爆）」。

前民進黨台中縣黨部執行長許靖旻認為，台中應該全力推行共同管溝，一來不用常挖馬路，二來所有單位都可在共同管溝中裝設智慧型監控，有問題立即回報，這才是完整的解決方案，不要像現在頭痛醫頭、腳痛醫腳。

議員要求 做好管線圖資

江肇國說，現行法規已明文規定各類型管線埋設的深度及順序，要求廠商施工前應勘查管線埋設情形，並在施工後向市府更新管線圖資，但言者諄諄、聽者藐藐，成效明顯不彰。瓦斯管線淺埋是全市普遍現象，他就任以來，就多次接獲包商施工時不慎挖破瓦斯管線、水管、電信管線等陳情。

江肇國要求，市府應加強本市管線圖資管理，確保即時更新、記錄翔實，如果在施工時發現有不符規範管線，也應確實開罰；並加強施工品質監督，杜絕類似的違規管線再次出現。