〈中部〉生命就是藝術 王灝紀念展登場
2017-03-05
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣知名鄉土藝術家王灝辭世一年多，縣府文化局昨起為他舉辦紀念特展，藝文界人士齊聚一堂，吟誦王灝的詩，懷念他的藝術創作。藝術家寧可表示，王灝雖已離開這個世界，但只要走進埔里，到處都是王灝的詩、王灝的畫，埔里有如王灝的畫布，尤其王灝對於創作不計毀譽，不追求名利，他的生命就是藝術。
王灝紀念特展，昨上午在縣府圖書館文學資料館舉行開幕活動，文化局還特別將展場布置成王灝「養韜齋」工作室場景，展示王灝照片與遺物。
王灝紀念特展，從即日起至五月廿八日止，以王灝的文學創作及評論為展示主軸。
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