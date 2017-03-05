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〈中部〉市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩

2017-03-05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕食安教育就從市場小旅行開始！

彰化市南郭國小資優資源班學生與家長，昨天展開彰化市民生市場的小旅行，由在地營食堂的業者詹玲涓帶領下，走訪豬肉攤、肉鬆店、雜貨店、魚丸店、雜貨店、電器行與修皮鞋店等，之前小學生已先來田野調查，昨天再擔任小小導覽員。

南郭國小教師陳宥妤表示，希望透過「市場小旅行」，回到最貼近生活的市場，找到屬於大多數人的記憶，同時事先採買市場的食材進行簡單料理，再安排學生在攤商試吃，讓食物、食材與市場串連起來。

「這真是太好了！」肉鬆業者林清安、洪素蘭表示，現代小孩只知道便利商店、生鮮超市，看到小朋友走進傳統市場，真的非常開心；他們夫妻在市場做生意，在店攤上搭小閣樓，就這樣店住合一，還拉拔小孩長大，如今不住菜市場，但菜市場就是生活重心。

小朋友與家長參加「菜市場小旅行」後，都說「菜市場太好玩」，菜市場可以跟老闆聊天，可以直接看到食材的原貌，以後要多多來菜市場玩！

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