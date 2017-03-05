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〈中部〉肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球

2017-03-05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕絕技！把菜刀變成桌球拍，曾是桌球國手的八十歲阿嬤林白菊，照樣可以用菜刀來完美控球，連續一百下都不成問題，成為彰化市民生市場的豬肉攤傳奇！

養生之道 早上顧店晚上練球

頂著銀白髮絲的林白菊，豬肉攤是傳承父親超過一甲子的老字號，林白菊一大早就來顧店，晚上照常勤練一個多小時的桌球，林白菊自豪的說，「這就是我的養生之道」，除了血壓較高以外，身體健康，健步如飛。

林白菊說，她對桌球情有獨鐘，國小畢業後找俱樂部去打桌球，因為每天零用錢有一塊錢，但是打輸一局就要付四毛，打輸三局「優待」二毛錢，所以每天只可以輸三局，「為了不要輸」，才可以多打幾局，因此「進步神速」。

林白菊打起桌球很有心得，二十歲左右開始挑戰比賽，不只是在縣賽、省賽都獲得佳績，還取得國手資格，前進國外比賽，曾拿下在日本舉行的亞洲盃排名三十二名，還擔任教練多年。

林白菊說，因為年紀慢慢變大，二十多年前才從桌壇退休，白天就顧豬肉攤，晚上照樣去勤練桌球，照樣參加桌球分齡比賽，很多人都說打桌球會有運動傷害，但她認為要活就是要動，她每天光是顧店就要站著四個多小時，還要打球一個多小時，代表運動就是最好的養生。

說起拿菜刀控球的絕技，林白菊笑著說，打桌球的入門就是從控球開始，也就是拿著球拍可以連續把球朝上連打一百下；而菜刀來控球，也是相同道理，只是把球拍換上菜刀，完全不受影響。

小學生來挑戰 用砧板當球桌

昨天彰化市南郭國小學生林諺呈來挑戰林白菊，雙方在民生市場內，直接用砧板當球桌，展開桌球對決，林白菊小試身手，全場尖叫聲連連，誇獎國手阿嬤身手了得！

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  • 林白菊阿嬤的「菜刀控球」絕技！（記者劉曉欣攝）

    林白菊阿嬤的「菜刀控球」絕技！（記者劉曉欣攝）

  • 彰化民生市場的「砧板對決」桌球賽，由南郭國小學生挑戰林白菊阿嬤。（記者劉曉欣攝）

    彰化民生市場的「砧板對決」桌球賽，由南郭國小學生挑戰林白菊阿嬤。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化市南郭國小的「菜市場小旅行」，學生當小導覽員。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南郭國小的「菜市場小旅行」，學生當小導覽員。（記者劉曉欣攝）

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