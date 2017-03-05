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〈中部〉嘉市家醫責任制惹議 讓醫師自主選擇

2017-03-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府擬向衛福部爭取試辦「家庭責任醫師結合區域醫療整合計畫」（論人計酬試辦計畫），遭到七成基層診所醫師反對，昨天市長涂醒哲與衛生局長黃維民透過台大景福基金會在聖馬爾定醫院舉辦「以體系為基礎的共同健康照護」研討會，說明市府規劃零風險的論人計酬方案，並已擬定八項方案待與健保署協議，基層診所醫師可自主選擇是否加入試辦計劃，待充分溝通後推動。

涂醒哲表示，健保署是否要七月如期實施，現都未通知，嘉市如要試辦，會與健保署協調，包括讓論人計酬的家庭責任醫師仍以論量計酬支付報酬，保障醫師收入，並將節省的醫療資源回饋給醫師，如塵爆等較大風險由全國支付，以及釋出轉診資訊等八項方案，以循序漸進方式辦理。

研討會上，多名醫師質疑新制過於理想化、無法執行。嘉市醫師公會理事長蔡宗佑說，市府應做好全面計畫，再來說服醫界；中華民國診所協會全國聯合會秘書長林釗尚也反對試辦，他認為應等民情、制度環境成熟再推動。

涂醒哲回應說，「沒有一次讓全部人滿意的（計畫）」，在不滿意但又無法廢除健保制度情況下，由醫界主動想辦法改善、提升醫師尊嚴與醫療品質，健保支付制度可多元存在，新制讓醫師自主選擇是否加入，由願意加入者先行辦理。

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