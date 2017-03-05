〈中部〉六房媽過爐 5年後補助爐主經費
2017-03-05
〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽過爐經費分擔有新變革，中華民國六房媽會為降低值年爐主負擔，避免爐主招募股東衍生紛爭，決與爐主共同承擔過爐費用，經擲筊請示六房媽後，確定五年後從大北勢股開始補助爐主過爐費用。
今年過爐 擲筊選定5.7起駕
中華民國六房媽會理事長吳錦宗昨天下午依據古禮，在斗六大北勢臨時紅壇以擲筊請示六房媽過爐時間，確定為農曆四月十二日（國曆五月七日），早上七點發炮起駕；之後並擲筊請示六房媽，以決定六房媽會開始補助爐主過爐費用的正確時間。
擲筊順序分別為一○八—一○九年斗南—新厝寮、一○九—一一○年土庫股—土庫、一一○—一一一年五間厝股—下埤頭、一一一—一一二年大北勢股—大北勢、一一二—一一三年過溪股—溪埔仔廓，結果除了一一一—一一二年大北勢股—大北勢拿到一聖筊外，其餘都是笑筊，在六房媽決定下，六房媽祖會五年後才會補助值年爐主，剛好結束五股輪值，從新輪迴開始補助。
吳錦宗強調，六房媽會決定補助值年爐主，主要是因過爐經費負擔重，有值年爐主為籌措經費，招募「股東」協助活動辦理，衍生一些糾紛，六房媽會站在管理及輔導的立場，因應時代變遷需求，建立補助制度，可妥善協助爐主，也減輕經費負擔，未來民眾或企業捐款，也能由六房媽會開收據以配合報稅。
吳錦宗表示，本屆六房媽會理監事會再一年十個月就卸任，未來要如何補助爐主及相關細節，交由下屆決定，基本上六房媽會補助不會超過總費用的四分之一，以尊重值年爐主及各股承辦過爐活動的主體性。
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