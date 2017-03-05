| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉六房媽過爐 5年後補助爐主經費

2017-03-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽過爐經費分擔有新變革，中華民國六房媽會為降低值年爐主負擔，避免爐主招募股東衍生紛爭，決與爐主共同承擔過爐費用，經擲筊請示六房媽後，確定五年後從大北勢股開始補助爐主過爐費用。

今年過爐 擲筊選定5.7起駕

中華民國六房媽會理事長吳錦宗昨天下午依據古禮，在斗六大北勢臨時紅壇以擲筊請示六房媽過爐時間，確定為農曆四月十二日（國曆五月七日），早上七點發炮起駕；之後並擲筊請示六房媽，以決定六房媽會開始補助爐主過爐費用的正確時間。

擲筊順序分別為一○八—一○九年斗南—新厝寮、一○九—一一○年土庫股—土庫、一一○—一一一年五間厝股—下埤頭、一一一—一一二年大北勢股—大北勢、一一二—一一三年過溪股—溪埔仔廓，結果除了一一一—一一二年大北勢股—大北勢拿到一聖筊外，其餘都是笑筊，在六房媽決定下，六房媽祖會五年後才會補助值年爐主，剛好結束五股輪值，從新輪迴開始補助。

吳錦宗強調，六房媽會決定補助值年爐主，主要是因過爐經費負擔重，有值年爐主為籌措經費，招募「股東」協助活動辦理，衍生一些糾紛，六房媽會站在管理及輔導的立場，因應時代變遷需求，建立補助制度，可妥善協助爐主，也減輕經費負擔，未來民眾或企業捐款，也能由六房媽會開收據以配合報稅。

吳錦宗表示，本屆六房媽會理監事會再一年十個月就卸任，未來要如何補助爐主及相關細節，交由下屆決定，基本上六房媽會補助不會超過總費用的四分之一，以尊重值年爐主及各股承辦過爐活動的主體性。

廣告
  • 中華民國六房媽會理事長吳錦宗昨天下午依據古禮擲筊，確定六房媽農曆四月十二日過爐。（記者詹士弘攝）

    中華民國六房媽會理事長吳錦宗昨天下午依據古禮擲筊，確定六房媽農曆四月十二日過爐。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛

大雅小麥文化節昨登場，剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍表示，大雅小麥已成為…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉六房媽過爐 5年後補助爐主經費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.