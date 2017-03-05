〈中部〉梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
2017-03-05
〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣「太平雲梯」將於六月底完工，縣府昨起一連二週假日在梅山公園舉辦「二○一七梅山迎春 汗路文化觀光祭」，邀民眾以「春行、春唱、春光」暢遊梅山，帶動山區觀光熱潮。
活動昨午安排大型AR擴增實境秀車輛停駐梅山公園，讓民眾免費體驗「採筍趣」與「採梅趣」二項遊戲，有阿公帶著孫子蹲在地上，邊看螢幕邊移動身體揮手採筍，相當有趣，遊戲完成後，能立即掃描QR Code下載虛實結合的遊戲照片，吸引親子家庭體驗。
實境秀軟體內建冬天梅花盛開、春季螢火蟲、夏季竹坑溪龍宮瀑布水花飛濺等效果，民眾在螢幕前即能穿越四季，體驗山區風光，紛紛稱讚說「科技好進步！」晚間登場的「春唱」表演，由台灣竹樂團、祖韻文化樂舞團、六樂弦、十鼓擊樂團輪番演出，公園宛若不夜城。
副縣長吳芳銘說，全國最長的單跨吊橋「太平雲梯」將於六月底完工，縣府二年前向交通部觀光局爭取到三．一億元經費，在梅山公園旁興建文薈中心暨轉運站，以及在梅山鄉公所旁興建旅客服務中心，今、明年陸續完成後，將有效紓解梅山街區與太平山區人潮、車流，現階段以辦理地方特色活動串聯觀光亮點。
觀光祭在昨、今日以及十一、十二日舉辦，安排AR擴增實境秀、歌唱表演、梅好市集及藝術燈雕等活動，十一日下午三點在中山路與環北街路口有踩街活動，十一日晚上六點半至八點半晚會表演，無雙樂團壓軸演出。
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