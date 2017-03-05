〈中部〉阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
2017-03-05
〔記者曾迺強／阿里山報導〕阿里山花季將於三月十日開鑼，為期一個月，今年櫻花花期慢，花季指標「櫻王」染井吉野櫻正準備含苞待放，遊客則搶先上山欣賞滿開的河津櫻等山櫻花系；阿里山森林鐵路管理處將於花季開幕當天，以及花季期間每週三，在阿里山森林遊樂區行駛蒸汽機車，重現林鐵穿梭櫻花林的經典畫面。
可先欣賞滿開河津櫻、緋寒櫻
香林國小教師黃源明在臉書「漫步在雲端的阿里山」提供阿里山最新花況，他說，四年前此刻，「櫻王」接近滿開，但目前開花進度零，推薦可至阿里山工作站、沼平公園、祝山車站欣賞滿開的河津櫻、緋寒櫻，受鎮宮前、商店旅館區的豆櫻也吐露芬芳，是賞花好時機。
嘉義林管處技士蕭明學表示，阿里山森林遊樂區內有二十八種、二千多株櫻花，其中又以染井吉野櫻七百多株數量最多，是花季主角；阿里山工作站前的「櫻王」預計三月下旬陸續開花，當「櫻王」盛開，約五至七天後，阿里山的吉野櫻就會全數綻放。
蕭明學說，阿里山工作站前有「小櫻王」之稱的唐實櫻開花二成，由於樹型較低，且位於木棧平台旁，林管處前天已在唐實櫻周邊架設竹製護欄，避免遊客靠近折損枝條。
林鐵蒸汽車頭 花季每週三行駛
台鐵林鐵管理處營運組長簡信立說，三月十日至四月五日，林鐵沼平線每週三上午時段，規劃三個班次行駛蒸汽機車與四節檜木車廂，遊客可規劃時間觀賞蒸汽機車頭穿梭櫻花林的經典畫面。
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