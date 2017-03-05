| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉阿里山花季10日登場 櫻王還沒開

2017-03-05

〔記者曾迺強／阿里山報導〕阿里山花季將於三月十日開鑼，為期一個月，今年櫻花花期慢，花季指標「櫻王」染井吉野櫻正準備含苞待放，遊客則搶先上山欣賞滿開的河津櫻等山櫻花系；阿里山森林鐵路管理處將於花季開幕當天，以及花季期間每週三，在阿里山森林遊樂區行駛蒸汽機車，重現林鐵穿梭櫻花林的經典畫面。

可先欣賞滿開河津櫻、緋寒櫻

香林國小教師黃源明在臉書「漫步在雲端的阿里山」提供阿里山最新花況，他說，四年前此刻，「櫻王」接近滿開，但目前開花進度零，推薦可至阿里山工作站、沼平公園、祝山車站欣賞滿開的河津櫻、緋寒櫻，受鎮宮前、商店旅館區的豆櫻也吐露芬芳，是賞花好時機。

嘉義林管處技士蕭明學表示，阿里山森林遊樂區內有二十八種、二千多株櫻花，其中又以染井吉野櫻七百多株數量最多，是花季主角；阿里山工作站前的「櫻王」預計三月下旬陸續開花，當「櫻王」盛開，約五至七天後，阿里山的吉野櫻就會全數綻放。

蕭明學說，阿里山工作站前有「小櫻王」之稱的唐實櫻開花二成，由於樹型較低，且位於木棧平台旁，林管處前天已在唐實櫻周邊架設竹製護欄，避免遊客靠近折損枝條。

林鐵蒸汽車頭 花季每週三行駛

台鐵林鐵管理處營運組長簡信立說，三月十日至四月五日，林鐵沼平線每週三上午時段，規劃三個班次行駛蒸汽機車與四節檜木車廂，遊客可規劃時間觀賞蒸汽機車頭穿梭櫻花林的經典畫面。

廣告
  • 阿里山工作站前的「櫻王」含苞待放。 （嘉義林管處阿里山工作站提供）

    阿里山工作站前的「櫻王」含苞待放。 （嘉義林管處阿里山工作站提供）

  • 嘉義林管處阿里山工作站在唐實櫻周邊架設竹製護欄，避免遊客靠近折損枝條。（記者曾迺強攝）

    嘉義林管處阿里山工作站在唐實櫻周邊架設竹製護欄，避免遊客靠近折損枝條。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
小麥文化節開鑼 大雅麥田、花田吸睛

大雅小麥文化節昨登場，剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍表示，大雅小麥已成為…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉阿里山花季10日登場 櫻王還沒開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.