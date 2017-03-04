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〈南部〉新營國小綠光森林讀樂樂 星國教師稱讚

2017-03-04

〔記者楊金城／新營報導〕新營國小以「綠光森林」新閱讀基地推展閱讀教育多年，獲教育部頒發最高榮譽「閱讀磐石獎」的肯定。新加坡教師學院海外學習小組昨天特地參訪新營國小，了解學校推動生態閱讀、數位閱讀的學習成果做為新加坡的借鏡。

來訪的是新加坡華文教研中心、新加坡啟化小學、南山小學、柏盛小學、光洋中學等五位教師組成參訪團，老師張曦姍說，新加坡的小學生學習壓力大，小學讀六年畢業後參加有如「聯考」的全國統一考試，再依成績升上中學就讀，看到台灣小學生快樂閱讀、學習，新加坡小學生應該都很羨慕。

新營國小以「綠光森林」新閱讀基地推展閱讀教育多年，不僅獲教育部遴選為數位閱讀重點學校，去年更榮獲教育部閱讀磐石獎的肯定。新營國小校長張溪南、老師趙淑娥為新加坡教師親自導覽解說。

張溪南說，學校致力推展生態閱讀並列入校本課程，去年獲心源教育基金會贊助一百多萬元設置蝴蝶園生態園區「心迎蝶舞」，培訓小小解說員，將閱讀融入課程、生活中，提高學習動力和成效。

上個月，新營國小在傑出校友的贊助下，又完成閱讀ｅ教室的建置，未來師生可以在這個教室做有關閱讀的行動學習：分組線上分享、討論、寫作等教學活動，讓閱讀邁入嶄新的學習型態，也讓新加坡老師參訪團稱讚不已。

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  • 新營國小「綠光森林」圖書室是閱讀基地，新加坡老師參訪團稱讚不已。（記者楊金城攝）

    新營國小「綠光森林」圖書室是閱讀基地，新加坡老師參訪團稱讚不已。（記者楊金城攝）

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