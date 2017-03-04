〈南部〉三爺溪防汛 仁德工業區箱涵趕工

2017-03-04

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕去年入冬以來，台南降雨偏少，目前看不到河川淹水的危機，但市府的整治工程並未緩步，過去容易引發洪患的三爺溪仁德段鯽潭橋附近，正全力進行地下箱涵改善，雖有影響到交通，區公所已積極協調，希望趕在汛期前完成，投入防災。

三爺溪畔的仁德工業區，因地勢較為低窪，過去豪雨時，常常氾濫成災，市府不僅進行堤防加高的應急工程，還增建土庫抽水站，而配合整治，太子路的堤後排水改善去年底完成，大發路連通箱涵的興建，也進入最後倒數階段。

仁德區長郭鴻儀表示，這項地下箱涵的興建計畫，主要位於大發路，是土庫抽水站系統中的重點工程，目前因側溝牽涉到台電管線，導致圍籬無法拆除，稍有阻礙交通，正協調該單位儘速配合施作，會趕在五月汛期前完成，現階段希望民眾注意行車安全。

郭鴻儀說，完成後，有助於工業區的防災，除了箱涵改善外，土庫抽水站將增建機組，未來每秒有二十立方米的運作功能，雙管齊下，希望廠商不用再承受洪患之苦。