〈南部〉楠玉淨水場水質複驗 無塑化劑

2017-03-04

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕環保署去年委託廠商抽驗全國各淨水場的水質，位處台南偏遠山區的楠玉淨水場被發現含有塑化劑，媒體報導後，自來水公司第六區管理處隨即自行採樣複測，結果昨天揭曉，並未檢出。

副處長王英銘表示，其實公司平常都有針對水質定期抽驗，媒體披露楠玉淨水場的水質去年六月中被驗出含有塑化劑後，雖然尚未接獲正式的報告，但為求慎重起見，昨天一早立刻派員前往採樣，希望能儘速釐清，化解大眾疑慮。

六區處以急件處理，採樣送驗後，並無檢測到塑化劑，昨天結果一出爐，隨即發布聲明稿，籲請民眾放心。

聲明稿指出，其實六區處去年三、九月份各有自行監測，都未檢出塑化劑，環保單位的這起抽驗結果，研判為偶發的水質異常事件。

王英銘也重申，未來將加強水源區的巡查，以及淨水場水質的監控等工作，杜絕任何污染的機會，請民眾安心。